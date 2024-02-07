Ana Sayfa » Oyun Konami’den Duyuru Var: Yu-Gi-Oh Oyunu Yenilenerek Geri Geliyor Oyun Konami’den Duyuru Var: Yu-Gi-Oh Oyunu Yenilenerek Geri Geliyor Emine Emre 8 Görüntüleme

Çıkışı 1999 yılına dayanan, video oyunu geliştiricisi şirket Konami’nin geliştirdiği Yu-Gi-Oh oyunu yenilenerek geri geliyor. 2000’li yıllarda çocuk olanlar için önemli bir yeri olan bu kart koleksiyonu oyunu şimdi PC’ye ve Nintendo Switch’e gelmek için hazırlanıyor. Proje kapsamında Konami, şimdiye kadar ki tüm Yu-Gi-Oh oyunlarını Yu-Gi-Oh Early Days Collection ismi altında revize ederek toplamayı planlıyor.

Yu-Gi-Oh Oyunu Yenilenerek Geri Geliyor

Yu-Gi-Oh oyununun yeniden oyun sektörüne gelmesi fikri, özellikle bu oyun ile çocukluğunu geçirenleri oldukça heyecanlandırdı. Konami’nin yaptığı açıklamaya göre tüm zamanlarda yayınlanan Yu-Gi-Oh oyunları yenilenecek ve Yu-Gi-Oh Early Days Collection ismi altında toplanacak. Oyunun şu an için ilk etapta PC ve Nintendo Switch için piyasaya çıkacak. Yu-Gi-Oh oyununun PlayStation ile Xbox serileri için yayınlanıp yayınlanmayacağı ise belli değil.

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Yu-Gi-Oh Early Days Collection yapımı serinin tüm oyunlarını barındırdığı için oyunu daha önce tecrübe etmiş olan kişilere hem nostalji hem de yeni bir deneyim olacak. Daha önce Yu-Gi-Oh oynamamış olanların ise yepyeni güzel bir oyun olarak karşılarına çıkacak. Yu-Gi-Oh Early Days Collection kapsamında daha evvel küresel çapta yayınlanmamış, yalnızca Japonya’da yayınlanmış Yu-Gi-Oh oyunları da bulunacak. Bahse konu koleksiyon oyunu Yu-Gi-Oh’un 25. yıl dönümü sebebi ile geliştirildiği belirtilmekte.

Konami’nin Yapay Zeka Tabanlı ve VR Uyumlu Yu-Gi-Oh Projeleri!

Konami’nin Yu-Gi-Oh çalışmaları yalnızca bu oyun ile sınırlı kalmıyor. Yu-Gi-Oh Early Days Collection’ın yanı sıra Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS projesi ile VR’da düello imkanı da oyunculara sunulacak. Yu-Gi-Oh! severler VR başlıklarında 3D boyutlu düellolar ile Yu-Gi-Oh! dünyasına girme fırsatına erişecekler. Konami, VR dünyasında bu oyunu geliştirmeye ve oyunculara yeni deneyimler sunmaya devam edeceğini açıklıyor.

Bunların yanı sıra Konami’nin bir diğer projesi ise, yeni nesil yapay zeka teknolojisinden yararlanarak Yu-Gi-Oh oyunu geliştirilmesi. Söz konusu yapımın ise hali hazırda var olan Yu-Gi-Oh Master Duel! oyununun yapay zeka tabanlı versiyonu olması beklenmekte. Bahse konu oyun hakkında henüz pek bir bilgi bulunmamakla birlikte, oyuncuya özel bir deneyim yaşatacağı düşünülüyor. Burada şunu da söylemeden geçmeyelim; zaten bir Master Duel oyuncusu iseniz, 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek Yu-Gi-Oh Master Duel! oyununun 2. yıl dönümü etkinliği kapsamında sürpriz hediyelerden kazanma fırsatını kaçırmayın.

Yu-Gi-Oh Early Days Collection Ne Zaman Çıkacak?

Yu-Gi-Oh Early Days Collection oyununun, Konami tarafından açıklandığı için, çıkmasına kesin gözü ile bakabiliriz. Ancak henüz oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşılmış değil. Bununla birlikte oyunun 2024 yılı bitmeden, PC ve Nintende Switch için piyasaya sürülmesi beklenmekte. Konami oyunu 25. yıl dönümü münasebeti ile geliştirdiği için 2024’te yayınlanacağı düşünülmektedir. Yapay zeka tabanlı Yu-Gi-Oh oyununun ne zaman çıkabileceği konusunda da henüz bir bilgi bulunmamakta.