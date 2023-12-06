Konsol Satışları 2023’te Arttı, PS5 Lider Konumda!

Konsol satış rakamları her yıl artış göstermekte. 2017’den bu yana yükselişte olan pazarda 3. çeyrek bazında en çok artış bu yıl gerçekleşti. 2023 üçüncü çeyreğinde 9,1 milyon konsol satışı yaşandı ve ipi göğüsleyen ise Play Station 5 oldu.

Konsol Satışları 2023 Rakamları!

Oyun konsolu pazarının büyüme kaydettiği, her yıl yapılan araştırmalar, yayınlanan raporlar neticesinde açıkça görülüyor. Bu alanda yayımlanan TechInsights raporunda yer alan verilere göre sektör son 6 yılın en dominant 3. çeyreğini geçirdi. Oyun konsolu pazarı 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 32 büyüme kaydederken, ikinci çeyreğinde ise yüzde 19’luk oranda büyüme gerçekleştirmişti. 2023 üçüncü çeyreğinde de yüzde 11’lik büyüme görüldü ve bununla birlikte 9,1 milyon oyun konsolu satışı gerçekleşti.

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2023 üçüncü çeyreğinde oyun konsolu pazarının yıldızı Play Station 5 ile Sony oldu. PlayStation 5 satışl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış gösterdi ve PS5 küresel oyun konsolu pazarında zirvede yerini aldı. Sony Play Station 5 satışları global çapta pazarın yüzde 54’üne olarak gerçekleşti. PS5’in bu başarısı, 2020 yılında PlayStation duyurulduktan sonraki en iyi ikinci çeyrek sonucu oldu. Sony 2023 yılı için 25 milyon PS5 satış rakamı hedeflemişti ve tahminlere göre şirket hedefini tutturacak.

Raporda yer alan bilgilere göre 2023 2. çeyreğinde şirketin oyun ve ağ gelirleri yüzde 32’lik büyüme kaydederken 6.32 milyar dolar rakamına erişildi. Şirket bahse konu dönemde 5 milyona yakın Play Station 5 ve yine 5 milyon adete yakın Spider – Man 2 oyunu satışı gerçekleştirdi.

Nintendo Oyun Konsolu Pazarında Yüzde 15 Geriledi

TechInsights raporunda yer alan bilgilere göre Nintendo oyun konsolu satışlarında düşüş olsa da pazarın yüzde 27’lik kısmına sahip oldu. Nintendo oyun konsolu satışlarında yüzde 15’lik bir gerileme söz konusu. Kullanıcıların PS5’e yönelmesi Nintendo’yu kötü etkilemişe benziyor. Ancak şirket yıl bazında 15 milyon adet oyun konsolu satışı hedefinde mutabık.

Microsoft da Nintendo gibi düşüş yaşayanlardan. Raporda yer alan bilgilere göre Microsoft Xbox Series X ve S yüzde 6’lık düşüş kaydetti ve satış rakamları yüzde 1,8 milyon satış rakamı elde etti. Microsoft oyun konsollarından Xbox Series X, yüzde 72’lik satış oranı ile bu serideki en favori konsol olmayı başardı.