Konuşanlar Bilet Fiyatı Ne Kadar? Ve Nasıl Alınır?

Günümüzün yeni nesil komedyenlerinden biri olan Hasan Can Kaya‘nın tek kişilik komedi gösterisi son zamanlarda olağan üstü bir ilgi görmekte. Yaptığı Stand-up gösterisi ile hem yayınları hem de sahne aldığı ortam tıklım tıklım olmakta. Özellikle Soysal medyada sevilen sanatçı günden güne ününü arttırmakta.

Hasan Can Kaya kimdir sorusuna gelecek olursak; 16 Aralık 1989’da İstanbul’un Güngören ilçesinde doğdu. Aslen Malatyalı’dır. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Gelelim Konuşanlar’a bilet nasıl alınır?

Konuşanlar Bilet Nasıl Alınır?

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına seyirci olarak katılmak istiyorsanız ilk olarak Biletix’in www.biletix.com internet adresine giriş yapmanız gerekiyor. Sağ üst tarafta yer alan, ‘Etkinlik, sanatçı ya da mekan arayın‘ kısmına ‘Hasan Can Kaya’ yazdıktan sonra Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı için belirtilen tarihe bilet seçebilirsiniz. Fakat bilet almak istiyorsanız biraz hızlı davranmanız gerekmekte çünkü biletler jet hızı ile bitiyor.

Konuşanlar Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programı için belirlenen bilet fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Ancak ortalama 130 TL‘den başlayıp, kategorisine göre 200 TL‘ye kadar bilet fiyatları mevcut Eğer neden biletlerin arasında ücret farkı var derseniz 200 TL’lik biletler ön sahne tarafında bulunduğu için biraz daha pahalıya denk geliyor. Şunu da belirtelim 16 yaşından küçük bireyler programa katılamaz.

