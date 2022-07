Kore Malı Telefonlar

Günümüzde birbirinden farklı cep telefon modelleri ve markaları bulunmaktadır. Cep telefonlarının günümüzde oldukça fazla gelişmesi ve her geçen gün daha da çok ihtiyaç alanına girmesi cep telefonlarına verilen değeri arttırmaktadır. Tüm bu sonuçlara bağlı olarak alınan cep telefonlarının piyasa değeri oldukça yüksek olmaktadır. Satın alınan cep telefonlarına fazla para vermek istemeyen veya veremeyen kişiler ise Kore malı cep telefonu satın almaktadırlar. Kore malı cep telefonları günümüzde diğer cep telefonlarına göre daha uygun fiyata satın alınan cep telefonlarıdır. Kore malı cep telefon özelliklerine bakıldığı zaman bu telefonlar diğerleri gibi pek çok işlevde rahatça kullanılmaktadır.

Ünlü Koreli Telefon Üreticileri

1938’de kurulan Samsung, bugün mobil dünyanın kralı olarak biliniyor. Yıllar geçtikçe Samsung, elektronik ve cep telefonlarının ötesine geçti ve bize sayısız yenilik getirdi. Cihazlar, yarı iletkenler, dijital medya cihazları ve bellek yongaları gibi çok çeşitli endüstri ve tüketici elektroniği ürünleri üretmesiyle ünlü bu “Kore Devi”, Güney Kore’nin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. 79’dan fazla ülkede 489.000’den fazla kişiyi istihdam ettiği kaydedilmiştir.

KT Tech

KT Telecom olarak da bilinen KT Corporation, Güney Kore’nin en büyük ikinci kablosuz taşıyıcısıdır. KT, Kore’nin pazardaki en büyük geniş bant ve sabit hat tedarikçisi olarak çalışan ilk telekomünikasyon şirketidir. Ayrıca 2009 yılında iPhone’u ilk tanıtan KT oldu. KT Tech , Güney Kore’nin teknoloji sektöründe gelişmesinde hayati bir rol oynadı. KT, Samsung ile birlikte 1Gbps gerçek dünya hızına sahip bir 5G ticari ağ sunmaya hazır.

Pantech

1991 yılında kurulan Pantech, ünlü Koreli telefon şirketlerinden biridir. 2012 itibariyle, Güney Kore’deki en iyi telefon üreticileri arasında sayıldı. Pantech Curitel PH-S8000T, Pantech Sky izar (IM-A630) ve Pantech SKY VEGA Xpress (IM-A650), Pantech tarafından üretilen en iyi akıllı telefonlardan bazılarıdır. Ayrıca Pantech VEGA Iron (IMA870), Pantech VEGA LTE-A (IM-A880) ve Pantech SKY I’m Back (IM-100), Pantech’in en iyi LTE akıllı telefonlarıdır.

Bir LG akıllı telefonunuz olmasa bile, LG tarafından üretilen başka ev aletleriniz olabilir. Bu Koreli telefon markası sadece cep telefonu üretmekle sınırlı değil. Birkaç yüksek kaliteli buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge yapar. 1947 yılında kurulmuş, Güney Koreli bir holding şirketidir. Aynı zamanda Kore’deki dördüncü en büyük aile şirketidir. LG, kimyasallar ve elektronikten telekomünikasyon ürünlerine kadar çok çeşitli teknoloji ürünleri üretmektedir. 2009 yılında, bu Koreli telefon üreticisi ilk androidini piyasaya sürdü. Bu Kore markası, amiral gemisi G serisi akıllı telefonları ve akıllı TV’leri ile tanınır. Ancak tıpkı Pantech gibi LG de birkaç yıl önce cep telefonu üretimini durduracağını duyurmuştu.

En İyi Kore Malı Telefonlara Bir Bakış

-Samsung Galaxy S22 Serisi

-Samsung Galaxy S21 Serisi

-Samsung Galaxy Note 20 Serisi

-Samsung Galaxy Z Flip 3

-LG G7 ThinQ

-LG K22

-LG Wing 5G

-KT Tech KM-E100

-Pantech PG6100

En İyi Kore Malı Telefonlar

Samsung Galaxy S22 Serisi

Serinin başlangıç telefonu S22 ise başlı başına bir amiral gemisi özelliklerine sahip. 6.1 inçlik ekrana sahip telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip. 25W hızlı şarj desteğiyle gelen cihazda 3700 mAh’lık bir batarya bulunuyor. 50MP’lik ana kameraya sahip telefonda ayrıca 12 MP’lik bir geniş açı ve 10 MP’lik bir telefoto kamerası da yer alıyor. Cihazın ön (selfie) kamerası ise 10 MP.

Galaxy S22 Plus ise 6.6 inçlik ekranı ve 4500 mAh’lık bataryasıyla S22’den boyut olarak ayrılıyor. Cihaz 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla geliyor. Ayrıca S22’deki hızlı şarj desteği S22 Plus’ta 45 W’ye çıkıyor. Kameralar ise S22’yle aynı özelliklere sahip. Bu telefon da IPX8 VE IP6X toza ve suya dayanıklılık sertifikalarına sahip. Her iki cihaz da gücünü Samsung Exynos 2200’den alıyor. Her iki cihaz da Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğine sahip.

Samsung Galaxy S21 Serisi

Galaxy S21 5G, kompakt 6,2 inç ekranı ve hafif tasarımıyla sunulurken; Galaxy S21+ 5G de daha geniş 6,7 inç ekranı ve daha büyük pil kapasitesi ile öne çıkıyor. Galaxy S21 serisinde yer alan geliştirilmiş 8K videodan fotoğraf özelliği, 8K videolardan berrak kareler yakalamayı sağlıyor. Bu sayede kaydet tuşuna her basıldığında, hem hareketin kendisini hem de hareketli kareleri yakalamak mümkün oluyor. 60 fps Süper Dengeli video özelliği sayesinde hareket halinde de çekilen görüntüler temiz görünüyor. Yeni Yönetmen Bakışı özelliği, çekimi önceden görmeye, geçişler yapmaya ve en iyi kareleri seçmeye imkan sağlıyor.

Samsung Galaxy Note 20 Serisi

Serinin üst segmente biraz daha yakın olan modeli Galaxy Note 20 Ultra, özellikle arka gövdesinde bulunan üçlü kamera kurulumundaki yüksek çözünürlükle dikkat çekiyor. Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 6.9 inç büyüklüğündeki bir ekranla geliyor. 1440×3200 piksel çözünürlükte görüntü kalitesi sunan panel, “Dynamic AMOLED 2X” ekran teknolojisini kullanıyor.

FHD çözünürlükte 120 Hz gibi oldukça iddialı bir ekran tazeleme oranı bulunan telefon, 1440 pikselde ise 60 Hz’lik nispeten daha yaygın olan bir ekran tazeleme oranı sunuyor. Telefonun ön ve arka gövdesinde, Gorilla Glass 7 kaplama teknolojisi ile koruma sağlanıyor. Öte yandan; microSD kart ile paylaşımlı bir SIM kart tepsisi bulunan Note 20 Ultra’da, dahili hafıza artırılabiliyor. Telefonun stereo hoparlörü, orta segment telefonlara kıyasla daha iyi bir ses deneyimi vadediyor. USB Type-C girişi üzerinden şarj edilebilen modelde, ekran altı parmak izi sensörü ve yakınlık sensörü de yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 3, 2640×1080 piksel çözünürlüğe, HDR 10+ desteğine ve 425 ppi piksel yoğunluğuna sahip Dinamik AMOLED X2 esnek ekranla geliyor. Bu ekran, adaptif yenileme hızı (10-120 Hz) işlevi sayesinde en iyi dinamik görüntüyü sağlarken, statik görüntülerde ise pil gücünden tasarruf sunuyor. Ana kamera sensörü 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. Yüksek diyafram açıklığına (f / 1.8) sahip olan kamera, optik görüntü sabitleyici ile donatılmış. Aynı şekilde 12 megapiksel olan ek sensör de, 123 derecelik görüş açısına sahip ultra geniş açı sunuyor.

Her iki modül de sertleştirilmiş Gorilla Glass DX ile çizilmelere karşı korumalı. Ekrana gömülü ön kamera 10 megapiksel çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Cihaz, her iki kamera da aynı anda video kaydedebiliyor ve bu işlev videoyu daha dikkat çekici hale getiriyor. Akıllı telefonun donanımında da değişiklikler oldu. Amiral gemisi 5nm Snapdragon 888 işlemci, 8GB RAM ve genişletme desteği olmayan 128GB veya 256GB UFS 3.1 depolama ile güçlendirilmiş. Galaxy Z Flip 3 ihtiyaç duyduğu enerjiyi, toplam hücre kapasitesi 3300 mAh olan çift pilden alıyor.

LG G7 ThinQ

LG G7 ThinQ, gelişmiş donanım özellikleri ve başarılı tasarımıyla öne çıkıyor. Yapay zeka destekli LG G7 ThinQ, son yıllarda akıllı telefonlarda tercih edilen pek çok özelliği bünyesinde toplamış. Çentikli bir tasarıma (isteğe bağlı olarak kapatılabiliyor) sahip olan cihaz, 6,1 inç ekran boyutunda 1440’a 3120 çözünürlük sunan IPS LCD ekranla geliyor. 6,2 inçlik Samsung Galaxy S9+’ın 1440×2960; 5,8 inçlik iPhone X’un 1125×2436; 6,1 inç Huawei P20 Pro’nun 1080×2240 piksel çözünürlük sunduğunu hatırlatalım. LG, ekran çözünürlüğü konusunda muadillerinden bir hayli önde. Piksel yoğunluğunu göz önüne aldığımızda da 563 ppi ile LG G7 ThinQ önde gözüküyor.

LG K22

LG K22, 170 gram ağırlığında, 157,7 x 75,4 x 8,4 mm boyutlarında ve 6,2 inç ekranlı. Ekran çözünürlüğü 1520×720 pikseldir, görüntü parlak ve nettir. Arka kamera 13Mp sensöre sahip. Yüksek kaliteli özçekimler için 5Mp’deki ön kamera sorumludur. Cihazın şu teknik özelliklerini de not ediyoruz: Qualcomm Snapdragon 215 işlemci ile birlikte çalışan 2Gb RAM ve 32GB dahili depolama. Model, Android 10.0 (Q) işletim sistemine alışmış kişiler için harika bir seçim olacaktır.

LG Wing 5G

LG Wing, Explorer Projesinin ilk cihaz parçasıdır ve benzersiz bir form faktörüne sahiptir. Ana 6,8 inç OLED ekran, saat yönünde 90 derece döner ve 3,9 inç ikincil OLED ekranı ortaya çıkarır. Harika form faktörüne rağmen, diğer özellikler oldukça orta seviye – Snapdragon 765G, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama ve 400mAh pil. Telefonun arkasında Gimbal Hareketli Kamera olarak kullanılabilecek üç kamera sensörü bulunurken, selfie shooterlı bir açılır pencereye de sahiptir.

KT Tech KM-E100

KT Tech, Güney Kore’ye özel bir telefondur ve yerleşik olarak bulunan popüler KakaoTalk mesajlaşma uygulaması sayesinde ülkede son derece popülerdir. Ayrıca, sahiplerin Facebook’u uygulamada mesajlaşma ile aynı anda kullanmak için ekranı ikiye bölmelerine olanak tanır. Telefonların Güney Kore’deki popülaritesine rağmen, bunun dışında pek bir numarası yok. Özellik olarak 720p çözünürlüğe sahip 4,5 inç ekrana, 1,5 GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciye ve 8 GB dahili belleğe sahip. 2040 mAh pil ve Android Ice Cream Sandwich ile eşleştirildi.

Pantech PG6100

Pantech-Curitel’in PG-6100 telefonu kapaklı şeklinde yapılmıştır. Telefonun genişliği 48 milimetre, yüksekliği 80 milimetre, kalınlığı ise 25 milimetredir. Ağırlığı 115 gramdır. Renkli ekranın köşegeni 1,93 inç, maksimum ekran çözünürlüğü 220×176 ve inç başına 146 piksel (PPI). Pantech-Curitel PG-6100, 1 çekirdekli işlemci üzerinde çalışır. Telefonun hafıza kartı için bir yuvası vardır. Li-Ion pilin kapasitesi 790 mA⋅h’dir, bu yaklaşık 200 saat bekleme süresi ve 3,5 saat konuşma süresidir. Telefon ayrıca sensörlerle donatılmıştır. Bu, telefona çeşitli uygulamalarda ek işlevler sağlar.