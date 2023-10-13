Korhan Cabalar Hybrid-Casual Oyun Testleri Online Workshopı 17 Ekim’de

Türk oyun sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Game Factory ile Korhan Cabalar’ın kurucusu olduğu Voyager Growth’un ortaklaşa düzenlediği; Hybrid-Casual Oyun Testleri & Sonuçlarını Analiz Aşamaları online workshopı 17 Ekim Salı akşamı saat 21 de gerçekleştirilecek. Game Factory Discord sunucusunda oyun tutkunlarını bir araya getirecek Korhan Cabalar ile Hybrid-Casual Oyun Testleri Online Workshopı detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Korhan Cabalar Hybrid-Casual Oyun Testleri Online Workshopı Herkese Açık

2023 yılı içerisinde mobil oyun uygulamaları alanında faaliyet gösteren Voyager Growth’u kuran Korhan Cabalar, Türk oyun sektörünün önemli isimleri arasında yer alıyor. Mobil oyun uygulamaları için büyüme yönetimi konusunda uzman bir isim olan Korhan Cabalar; deneyimlerini, tecrübelerini ve bilgi birikimini oyun sektöründe kariyer hedefleyen kişilerle de paylaşıyor.

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Game Factory ve Korhan Cabalar’ın kurucusu olduğu Voyager Growth iş birliğinde düzenlenecek Hybrid-Casual Oyun Testleri & Sonuçlarını Analiz Aşamaları online workshopında oyun geliştiriciler ve oyun sektörüne ilgi duyan kişilerle buluşacak Korhan Cabalar’ın etkinliği 1 saat sürecek (saat 21-22 arası).

Hybrid-Casual Oyun Testleri Online Workshopına Nasıl Katılırım?

Korhan Cabalar ile Hybrid-Casual Oyun Testleri & Sonuçlarını Analiz Aşamaları online workshopına katılmak isteyen kişiler aşağıdaki formu doldurarak etkinliğe iştirak edebilirler:

https://rebrand.ly/Hybrid-Casual-Oyun-Testleri

Korhan Cabalar Hakkında

Mobil oyun uygulamaları için büyüme yönetimi konusunda uzman olan Korgan Cabalar; kullanıcı edinme, geçici lansman ve küresel lansman stratejisi ile reklamlardan para kazanma konusunda büyük bir deneyime sahip.

Mobil ürünlerde büyümeyi artırma konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan Korhan Cabalar’ın; uygulama mağazası optimizasyonu ve yaratıcı optimizasyon konusunda da derin bilgi birikimi bulunuyor. Kişisel Linkedin hesabından belirttiği üzere; verileri analiz etmek ve karar verme sürecini bilgilendirmek için Tableau ve Looker gibi araçları kullandığına dikkat çeken Korhan Cabalar; ürün performansını optimize etmek için A/B testleri yapma konusunda da tecrübe sahibi.

Mobil oyun uygulaması şirketlerinin başarıya ulaşması noktasında önemli bir isim olan Korhan Cabalar’ın deneyimlerinden bazılarını birkaç madde halinde sıralamak gerekirse: