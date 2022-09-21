Korku Severlerin Bayılacağı The Midnight Club’ın Fragmanı Çıktı!

Cadılar Bayramı yaklaşıyor ve Netflix şimdiden korku severlerin gözünü korkutmaya başladı. Gelecek ay, yayın hizmeti The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor ve Midnight Mass’ın arkasındaki usta isim Mike Flanagan’dan The Midnight Club‘ı yayınlayacak.

Flanagan ve iş arkadaşı Leah Fong, Christopher Pike’ın 1994 YA romanının yeni yorumunu birlikte yarattı. Ancak, her gece birbirlerine korkunç hikayeler anlatmak için bir araya gelen ölümcül hasta gençlerin hikayesinin ruhuna sadık kalıyor.

Tabii ki, kendi hayatlarına uğursuz bir şey girene kadar hepsi eğlence ve oyundan ibaret. Midnight Club üyelerinin kendilerine ait birkaç sırrı ve ölümden sonraki yaşamın gerçek olduğunu kanıtlama arzusu var. Bu amaçla, gençler bir anlaşma yapıyor. Aralarından ilk ölecek olan, onlarla iletişim kurmanın bir yolunu bulmak zorunda kalıyor.

Fragman, Annarah Cymone’un The Midnight Club’da yeni keşfettiği arkadaş grubuyla yaşam sonu kriziyle karşı karşıya kalan karakterine odaklanıyor. Ve bu kliplerde sağlığı açıkça kötüleşiyor gibi görünüyor. The Midnight Club, tüyler ürpertici hikayesiyle birçok hayranı kendini çekmeyi şimdiden başarıyor!