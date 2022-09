Korku Severlerin Bayılacağı The Midnight Club’ın Fragmanı Çıktı!

Netflix gelecek ay, The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor ve Midnight Mass'ın arkasındaki usta isim Mike Flanagan'dan The Midnight Club'ı yayınlayacak. Flanagan ve iş arkadaşı Leah Fong, Christopher Pike'ın 1994 YA romanının yeni yorumunu birlikte yarattı.