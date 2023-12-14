Kung Fu Panda 4 Ne Zaman Çıkacak, İlk Fragman Geldi!

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Kung Fu Panda 4 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı nihayet netleşti. Kung Fu Panda 3’ün devamı olacak yapım 8 Mart 2024 itibariyle çıkacak. Mike Mitchell yönetmenliğindeki animasyon dövüş sanatları komedi filminin yapımcılığını da DreamWorks Animation üstlenecek. Universal Pictures tarafından dağıtılacak Kung Fu Panda 4 için ilk fragman ve poster de yayımlandı. İşte Kung Fu Panda 4’e dair detaylar…

Kung Fu Panda 4 Ne Zaman Çıkacak Sorusu Yanıt Buldu: 8 Mart 2024! İlk Fragman Yayımlandı

Kung Fu Panda serisinin yeni yapımı için yaklaşık 2 buçuk dakikalık tanıtım filmi yayımlandı. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen fragman ile birlikte Kung Fu Panda 4 çıkış tarihi de duyuruldu: “KUNG FU PANDA 4’ün ilk fragmanı; başrollerinde Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Ian McShane, Dustin Hoffman ve Ke Huy Quan’ın yer aldığı #KungFuPanda4, 8 Mart’ta sinemalarda!”

İşte o paylaşım ve Kung Fu Panda 4’ün ilk tanıtım videosu:

The first trailer for 'KUNG FU PANDA 4' is here!#KungFuPanda4 starring Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Ian McShane, Dustin Hoffman, and Ke Huy Quan, hits theaters March 8 🐼 pic.twitter.com/1d8F1EqZmc — Agents of Fandom (@AgentsFandom) December 13, 2023

Kung Fu Panda 4’ün Müziklerini Hans Zimmer Yapacak!

Kung Fu Panda 4’e dair tanıtım videosunun yanı sıra, hayranlarını mutlu edecek pek çok farklı detay da netleşmeye devam ediyor. Kung Fu Panda 4’ün müziklerini eski filmlerde olduğu gibi Hans Zimmer’in yapacak olması da bunlardan biri. Seri ile özdeşleşen müziklerin yeni yapımda Hans Zimmer imzası ile devam edecek olması Kung Fu Panda hayranlarını sevindirdi.

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Kung Fu Panda 4 İlk Posteri de Yayımlandı!

Mart ayında hayranlarıyla buluşacak olan Kung Fu Panda 4 için ilk poster de yayımlandı. Son derece beğenilen postere Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım:

Kung Fu Panda 4 İçin Tepkiler ve Yorumlar Nasıl? Kung Fu Panda 4 de Korkusuz Beşli Var Mı?

İlk fragmanından ilk posterine ve çıkış tarihine kadar pek çok farklı detayı netleşen Kung Fu Panda 4 ile ilgili olarak hayranlarının sosyal mecralardaki tepkilerinden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Serinin ilk filminin ardından her filmi bir diğerine göre daha geriye gitti. Umarım bu film ile yeniden Kung Fu Panda serisi canlanır ve eski günlerine döner.”

“En azından müzikleri Hans Zimmer’in yapacak olması güzel, buna sevindim.”

“Korkusuz beşli nerede, tanıtımda neden yer almıyor, yoksa yeni filmde olmayacaklar mı?”

Bu yoruma cevap vermek ve bir bilgi daha aktarmak gerekirse; tanıtım videosunda yer almamalarına rağmen, gelen bilgilere göre “Korkusuz 5’li” filmde yer alacak.