Kung Fu Panda 4 Yeni Posteri Geldi – 17 Ocak 2024

Mart ayında vizyona girecek olan ve hayranlarının geri sayımda olduğu Kung Fu Panda 4 için yeni poster yayımlandı; detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Kung Fu Panda serisinin yeni filmi olarak ekranlara gelecek Kung Fu Panda 4’ün 8 Mart 2024 itibariyle vizyona gireceği açıklanmıştı. Önemli bir hayran kitlesine sahip serinin yeni filminin çıkmasına 2 aydan az bir zaman kala, film için yeni bir poster yayımlandı. Serinin hayranları, posterden dikkat çekici çıkarımlarda bulundu. İşte poster ve Kung Fu Panda 4 için detaylar…

Kung Fu Panda 4 Yeni Posteri Geldi

8 Mart 2024’ü ABD vizyon tarihi olarak duyurulan filmin aynı tarihte tüm dünyada da vizyona girip girmeyeceği bilinmiyor. Bununla birlikte, animasyon filmi için yeni yayımlanan görsel, Çin Halk Cumhuriyeti için özel olarak tasarlanmış durumda. Bu da, Kung Fu Panda 4’ün Çin’de de yayıma gireceğini doğruluyor.

Çin Halk Cumhuriyeti merkezli olarak yayım yapan “Global Times” adlı internet sitesi ve ona bağlı sosyal mecralar, afiş ve film hakkında şu yorumu yaptı: “Henüz kesin çıkış tarihi açıklanmasa da #DreamWorks ‘ #KungFuPanda 4’ün Çin anakarasına geleceği doğrulandı. Bu arada DreamWorks Salı günü Weibo hesabında yeni bir Çin fragmanı yayınladı.” Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan poster şu şekilde:

En güncel oyundan uyarlama animasyon, dizi ve film haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Filmin Hayranlarından Yeni Yorumlar ve Çıkarımlar

Kung Fu Panda 4’ün Çin Halk Cumhuriyeti için özel olarak tasarlanan ve yeni yayımlanan posterindeki detaylara, filmin hayranlarından ilginç ve bir o kadar da dikkat çekici yorumlar geldi. İşte bu yorumlardan bazıları:

“Yeni filmde önemli bir karakter ölmüş olabilir. Posterde yer alan noodle yas kurdelesi şeklinde tasarlanmış. Bunun bir mesaj barındırdığını düşünüyorum açıkçası. Tai lung ejderha savaşçı olacak galiba. Bakalım, çıkar çıkmaz izleyeceğim.”

“Filmin hala MPAA tarafından derecelendirilmemesi garip, aynı gün vizyona giren diğer filmler zaten reytinglerini tamamladı. Belki bundan sonra ikinci fragman da yayınlanır. Muhtemelen ABD ile aynı anda vizyona girmeyecek diğer ülkelerde. Türkiye’ye gelmesi de belki Nisan’ı bulabilir, bilemedim.”

“Kritik bir yapım olacak. Başarılı oldu oldu, olamazsa daha fazla Kung Fu Panda serisini uzatmanın alemi yok bence, tadında bırakmak lazım. Ancak oluşturulan hava, sanki bu sefer iyi bir şey geliyor gibi.”