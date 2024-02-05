Ana Sayfa » Oyun Kutulu Oyun Dönemi Bitiyor mu? Xbox’tan Yeni Açıklama! Oyun Kutulu Oyun Dönemi Bitiyor mu? Xbox’tan Yeni Açıklama! Emine Emre 13 Görüntüleme

Kutulu oyun satış rakamlarının günden güne azaldığını biliyoruz. Teknolojinin gelişimi ile birlikte dijital oyunların bu denli hayatımıza girmesi fiziksel oyunları tercih edenlerin sayısını oldukça azalttı. Bir dönemlerin vazgeçilmesi olan kutulu/ CD oyunlar artık rafa kalkıyor. Bu kapsamda bazı oyunlar CD versiyonunu çıkarmamaya, yalnızca dijitalde piyasaya sürülmeye başlanmıştı. Şimdi de kutulu oyunların stoklanmayacağı haberi geldi. Kutulu oyun dönemi bitiyor mu; işte detaylar…

Kutulu Oyun Dönemi Bitiyor mu?

Oyun konsolu sektörünün en güçlü aktörlerinden biri olan Xbox, kutulu oyunlar hakkında yeni bir açıklama yaptı. Xbox, Avrupalı oyun tedarikçilerinin artık kutulu/ CD oyunları stoklamadığını deklare etti. Yani tedarikçiler, ellerinde bulunan kutulu oyun stoğu bittikten sonra yeni oyun sipariş etmeyecekler.

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Dijital oyun sektörünün güçlü yükselişi yadsınamaz boyutta. Dijital oyun dağıtım platformları, konsollarda CD’siz oyun oynayabilme lüksü, oyun sektörünü oldukça değiştirdi. Eskiden kutulu oyunlar popüler iken şimdi bu oyunlarla pek ilgilenen bulunmuyor. Daha çok koleksiyonerler ya da oyun biriktirmeyi sevenler kutulu oyun tercih ediyor.

Oyun severleri çoğu ise dijital oyunlara yönelmiş durumda. Oyun sektöründe faaliyet gösteren güçlü markaların sunduğu abonelik hizmetleri ve bulut oyun servisleri yeni çağın en çok tercih edilen seçeneklerinden.

Kutulu Oyunlarda Satışlar Azaldı

Kutulu oyunlar hakkında tedarikçi firmaların, satıcıların ve aracı şirketlerin aktardığı bilgilere göre CD oyunlarının satışı oldukça düşük. Oyun severler kutulu oyun satın almak yerine dijital abonelik ve bulut hizmetlerinden faydalanarak oyun oynamayı tercih ediyorlar. Yani kutulu oyun tercih edenlerin sayısı oldukça azaldı.

Eski oyun alışkanlıklarına bağlı olmayanlar için aslında dijital oyunlar, kutulu oyunlardan daha mantıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. CD’nin çizilme problemi, kutulu oyunların fazla yer kaplaması, konsolların CD yuvası olan modellerinin daha fiyatlı olması gibi dijitale yönelmeyi sağlayacak sebepler mevcut. Dijitalde ise bu tarz sorunlar bulunmuyor. Dijitalin sağladığı pratiklik ise tercih edilmesi için en büyük sebeplerden biri olabilir.

Fiziki olarak avantaj ve dezavantajların yanı sıra artık bazı oyunlar da kutulu versiyonunu çıkarmamaya başladı. Örneğin; Hellblade 2, Alan Wake 2 ve Baldur’s Gate 3 gibi oyunlar yalnızca dijitalde piyasaya sürüldü bu oyunların kutulu seçenekleri mevcut değil. Aslında yayıncılar ve üreticiler de sektörü biraz da bu yönde ilerletmek istiyor olabilirler. Her şeyin dijitalleştiği bir oyunların da bu denli dijital olması çok yadırganacak bir durum değil.