Efsane filmlerden Kutup Ekspressi’nin devam filmi için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Kutup Ekspresi 2 geliyor, 2024 yılına yetişir mi?

2000’li yılların başlarında global çapta yankı uyandırmayı başaran filmlerden biri konumunda bulunan Kutup Ekspresi, aradan yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra yeniden gündeme geldi. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere küresel çapta gösterime girmeye başlayan film, Türkiye’de de 2005 yılında izleyiciler ile buluşmuştu. Devam filmi çekilip çekilmeyeceği ara ara gündeme gelen yapımın üzerinden 20 yıla yakın zaman geçmişken, filmin tutkunlarına müjde geldi. Kutup Ekspresi 2 için çalışmalar başladı, peki film 2024 yılına yetişecek mi; Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Kutup Ekspresi 2 Geliyor, 2025 Yılında Vizyona Girebilir!

Sinemanın en verimli dönemlerinden birini yaşadığı 2000’li yılların kült filmlerinden biri olan Kutup Ekspresinden haber var. Söz konusu dönemde çocuk ve genç olanların sinema salonlarında izlediği ve bir hayli etkilendiği filmin devam serisi geliyor. Kutup Ekspresi devam filmi için geçtiğimiz yılın sonlarında çalışmalara başlandığı öğrenildi.

Kutup Ekspresi 2 için çalışmalar hızla devam ettirilse de, yeni filmin 2024 yılına yetişmesine ihtimal verilmiyor. En erken 2025 yılında izleyiciler ile buluşması ön görülen Kutup Ekspresi 2’ye dair henüz çok fazla detay kamuoyu ile paylaşılmadı. Orijinal adı ile The Polar Express 2’den yabancı medyaya yansıyan haberlerden birkaç bilgi daha verelim:

Potansiyel bir devam filmiyle ilgili heyecan, büyük ölçüde sosyal medyada dolaşan sahte bir poster nedeniyle 2023’ün sonlarında artsa da, The Polar Express 2 için gerçek bir plan yoktu. Ancak 2024’ün başlarında The Polar Express 2 geldiğinde her şey değişti. Filmin, yapımcı Gary Goetzman tarafından geliştirilmekte olduğu açıklandı. Robert Zemeckis’in kült klasiği Noel filminin sinemalarda gösterime girmesinden yirmi yıl sonra Goetzman, filmin “şu anda kesinlikle üzerinde çalışıldığı” iddia ediyor. Bu şifreli ipucuna rağmen yapımcı proje hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Devam filmiyle ilgili söylentiler ilk olarak Kasım 2023’te The Christmas Express adlı kurgusal filmin yapay zeka tarafından oluşturulan bir posteriyle alevlendi. Tom Hanks’in ikonik tren kondüktörü olarak yer aldığı poster, CG stili yerine canlı aksiyon Polar Express’i öneriyordu ve Max yayın hizmetine özel Aralık 2023 sürümünün yayınlanacağını iddia ediyordu. YODA BBY ABY adlı Facebook hiciv sayfası tarafından oluşturulan ikna edici ama bir o kadar da hayali poster viral hale geldi ve hayranların coşkulu tepkileriyle 110.000’den fazla kez paylaşıldı.

Kendini Gerçekleştiren Kehanet Oldu!

Yapımın muhtemel devam filminin sosyal medyada bir hayli ilgi görmesi sonrasında yapımcılar harekete geçti. Böylece Kutup Ekspresi devam filmi bir manada “kendisini gerçekleştiren kehanete” dönüştü demek yanlış olmaz.