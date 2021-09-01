La Casa De Papel Severlere Müjde! Netflix Sürpriz Bir Kıyak Yaptı!

La Casa de Papel dizisinin son sezonu birkaç gün içerisinde yayınlanacak. Sayılı günler kala yapılan çalışmalar içerisinde Netflix, yeni bir özet video hazırladı ve dizide olan bitenleri insanlara hatırlatmak için bir video paylaştı. Bu sayede Türkçe altyazılı versiyonu olarak gelen video 4. Sezon için oldukça önemli gelişmeleri sunacak diyebiliriz. Son yıllarda oldukça çok tutan bu dizi pek çok kişinin merakını cezbediyor. Gerek cüretkar sahneleri, gerek savaş sahneleri ve stratejik oyunlarıyla insanları heyecanlandıran dizi oldukça iddia edildi. Dizinin son sezonu geçen sene yayınlanmıştı. 1 seneden fazla süre geçince Netflix bu konuda bir duyuru yapmak istedi ve insanlara en azından dizinin geçmiş bölümlerini hatırlatmaya karar verdi. Bu yüzden de tatlı bir bölüm özeti hazırladı.

İşte son sezon özeti ve yeni sezon fragmanı:

La Casa de Papel 4. Sezon özet:

La Casa de Papel 5. Sezon fragman