Lansman öncesinde tanıtılan iQOO Z6 Pro 5G, Snapdragon 778G ile gelecek

iQOO geçen ay Z6‘yı tanıttı ve şirket bunu yakında iQOO Z6 Pro 5G adlı bir Pro modeli ile takip edecek.

iQOO’nun Hindistan şubesi, Twitter’da iQOO Z6 Pro 5G ile dalga geçti ve iQOO Raid Nights’ın büyük finali sırasında henüz telefonun teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak şirket, Z6 Pro 5G’nin “Hindistan’ın bu kategorideki en hızlı akıllı telefonu olacağını söyledi.” ve AnTuTu testlerinde 550.000‘in üzerinde puan alacak.

Telefon üreticisi, iQOO Z6 Pro 5G‘nin işlemcisini açıklamadı, ancak güvenilir bir kaynak bize, Snapdragon 778G yonga seti ile geleceğini söyledi – geçen yılki AnTuTu’muzda (v9) 572,549 puan alan iQOO Z5‘e güç veren aynı çip.

Season 2, Grand Finale of #iQOORaidNights, Q1 of this contest!



iQOO Z6 Pro 5G is powered by which processor?



1- Tweet your answer tagging @IqooInd

2. Use #iQOORaidNights

3. 2 Lucky winners win a #iQOOZ6Pro5G!



T&C Apply – https://t.co/ccByia76ho#iQOO #iQOOZ6Pro5G pic.twitter.com/s1ih1grJQf — iQOO India (@IqooInd) April 8, 2022

Kaynak ayrıca bize iQOO Z6 Pro 5G‘nin “performans ve oyun açısından ağır çok başarılı olacağını” ve “sürükleyici oyun deneyimi sunacağını” söyledi. Ayrıca, iQOO Z6 Pro 5G‘nin Hindistan’da Nisan ayında piyasaya sürüleceği söylendi, ancak tarih konusunda henüz bir onay yok.

iQOO promosyon kampanyasını başlattığından bu yana önümüzdeki günlerde iQOO Z6 Pro 5G hakkında daha fazla şey duymayı bekleyebilirsiniz.