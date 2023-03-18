Layers of Fear Remake 11 Dakikalık Oynanış Videosunu Yayınlandı!

Günümüzde artık her kategoriden oyun çıkmakta bu oyunlar arasında korku oyunları oldukça fazla popüler bir yer almaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere bu yıl içinde çıkması planlanan Layers of Fear Remake oyununun 11 dakikalık oynanış videosuna göz atacağız.

İlk olarak sizlere oyunun kısa bir özetini geçelim; Layers of Fear ağırlıklı olarak hikayeye ve oyun içinde oldukça fazla keşfe dayanan, birinci şahıs bir psikolojik korku oyunudur. Son dönemlerde korku oyunlarına göz attığımız zaman canavar ve yaratıktan daha fazla gerilim ve psikolojik yönden etkilenen oyunlar çıkmakta.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman ise oyuncuların farklı odalarda buldukları eşyaları kullanarak bulmacaları çözmeye çalıştıklarını göreceğiz. Bu bulmacalar ise sizin hikayede ilerlemenizin kilit noktaları olduğunu unutmayın. Bunun yanında oyun içinde birden fazla doğaüstü olaylar göreceksiniz ve geriliminiz hat safhada olacak.

Oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirke Layers of Fear Remake’nin, Haziran 2023’te PS5, Xbox Series X/S ve Windows PC için piyasaya sürüleceğini ifade etti.