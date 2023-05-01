Layers of Fear Remake Yeni Oynanış Videosunu Yayınladı!

Günümüzde artık her kategoriden oyun çıkmakta bu oyunlar arasında korku oyunları oldukça fazla popüler bir yer almaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere bu yıl içinde çıkması planlanan Layers of Fear Remake oyununun yeni oynanış videosuna göz atacağız.

İlk olarak sizlere oyunun kısa bir özetini geçelim; Layers of Fear ağırlıklı olarak hikayeye ve oyun içinde oldukça fazla keşfe dayanan, birinci şahıs bir psikolojik korku oyunu olarak oyuncuların karşısına çıkacak. Son dönemlerde korku oyunlarına göz attığımız zaman canavar ve yaratıktan daha fazla gerilim ve psikolojik yönden etkilenen oyunlar çıkmakta.

Bunun yanında oyunun geliştiricilerinden yapılan açıklamada; “benzersiz teknik özelliklere sahip bütünsel, sürükleyici bir korku deneyimi” yaratmaya odaklandıklarını açıkladı. Ve en önemli gelişmelerden biriside oyun içinde HDR ve 4K çözünürlüğü olması.

Oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirke Layers of Fear Remake’nin, Haziran 2023’te PS5, Xbox Series X/S ve Windows PC için piyasaya sürüleceğini ifade etti.