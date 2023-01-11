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League of Legends 2023 Sezon Ödülleri!

Her yıl olduğu milyonlarca oyuncusu bulunan League of Legends yeni sezona girerken oyuncularına birden fazla ödül dağıtacak.

Mustafa

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League of Legends 2023

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Günümüzün en popüler oyunlarından biri olan League of Legends 2023 sezonuna giriş yapacak. Her yıl olduğu milyonlarca oyuncusu bulunan League of Legends yeni sezona girerken oyuncularına birden fazla ödül dağıtacak.

Riot Games her yıl olduğu gibi yeni sezona girerken ödüllerin yanında oyun içinde birden fazla değişiklik ve eklemeler yapıyor. Zaten yıl içinde birden fazla güncelleme ile oyuna yeni mekanikler katan şirket yeni yılda birden fazla köstüm, etkinlik ile gelmeyi hedefliyor.

İlk olarak oyunculara verilecek 2023 sezonu ödülleri ve yeni yıla girerken hangi şampiyonlar ve hangi şampiyonlarda değişiklik olacak bahsedelim.

League of Legends 2023 Sezon Ödülleri

  • 2 Hextech Seti
  • 6 Simge
  • 3000 Mavi Öz
  • 8 Şampiyon Kristali
    • Yasuo
    • Zed
    • Sejuani
    • Pantheon
    • Wukong
    • Aatrox
    • Yorick
    • Katarina
  • 2023 Sezon Başlangıcı Simgesi ve 2023 Sezonu Simgesi
League of Legends 2023

Çıkacak olan şu anda iki şampiyon bulunmakta Milio ve Naafiri (Orta Koridor) olacak. Bunun yanında güncelleme alan şampiyonlarda bulunmakta. Bu şampiyonlar Ahri, Aurelion Sol olacak ve bu karakterler yetenek ve görünüş açısından tümden değişecek.

Bunun yanında yıllardır uygulanan Altın Kümesi ve üstünde olanlara verilen Şanlı kostüm uygulaması kalkarak oyuncuların sezon sonunda hangi kümede bitirdiyse ona göre belirlenen şampiyonun kostümü verilecek.

League of Legends 2023 Sezonunda Ne Değişiklikler Olacak?

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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