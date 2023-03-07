League of Legends Yeni Karakteri Milio’yu Duyurdu!

Günümüzün en popüler ve en çok oynanan oyunlarından biri olan League of Legends çıkaracağı yeni karakteri Milio’yu duyurdu. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan karakter hakkında bilgi vereceğiz.

League of Legends son zamanlarda karakter çıkarma işine oldukça hız vermiş durumda eskisi gibi uzun süreli beklemektense neredeyse 2 ayda bir karakter çıkarmakta. Bu da oyunun dengesinin hiçbir zaman aynı kalmamasına sebep olup rekabeti oldukça arttırmaktadır.

Şimdi ise gelelim karakterimizin yetenek kısmına bu arada çıkan yeni karakter Destek rolünde yer alacaktır.

Pasif – Ateş Parçası

Milio’nun yetenekleri temas ettiği takım arkadaşlarını efsunlayarak onların bir sonraki hasar veren saldırılarının ilave anlık hasar vermesini ve hedefi yakmasını sağlar.

Q – Süper Güçlü Ateş Şutu

Milio bir topu tekmeleyerek rakibini geri savurur. Top hedefine isabet ettikten sonra havaya yükselir ve rakibe doğru yere düşer. Topun etki alanındaki rakipler hasar alır ve yavaşlar.

W – Sıcacık Kamp Ateşi

Milio takım arkadaşlarını iyileştiren bir güçlendirme alanı oluşturur. Alanın içindeki takım arkadaşlarının saldırı menzili artar. Alan, kullanım noktasına en yakın olan takım arkadaşını takip eder.

E – Kor Kucak

Milio bir takım arkadaşına kalkan vererek ona geçici olarak hareket hızı kazandırır.

R – Hayat Alevi

Milio yaraları saran bir alev dalgası göndererek menzildeki takım arkadaşlarını iyileştirir ve üstlerindeki kitle kontrolü etkilerini kaldırır.