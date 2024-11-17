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LEGO Horizon Adventures, Guerrilla Games ve Studio Gobo tarafından The Lego Group işbirliği ile geliştirilmiştir. 14 Kasım 2024 tarihine oyun severlere sunulan yapım Nintendo Switch, PlayStation 5 ve Microsoft Windows platformlarında yayınlandı. Oyun hakkında eleştirmenler ve deneyimleyen oyuncular yorumlarını yaptı. İşte LEGO Horizon Adventures inceleme puanları ve yorumları…

LEGO Horizon Adventures İnceleme Puanları ve Yorumları

Horizon serisinin yeni oyunu olan LEGO Horizon Adventures, SIE Worldwide Studios, PlayStation Publishing LLC ve Sony Interactive Entertainment tarafından 14 Kasım’da yayınlandı. Serinin yan oyunu niteliğindeki bu yapım bazı platformlar ve oyuncular tarafından deneyimlendi ve incelendi. Bu kapsamda oyunun inceleme puanları ve bazı oyuncuların yorumları belli oldu. Metacritic’ten 71 puan alan oyuna bazı platformların verdiği puanlar şu şekilde:

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Metacritic: 71/100

Oyuncu puanı: 7/10

GamingTrend: 90/100

PC Games: 90/100

Gameliner: 90/100

MeuPlayStation: 88/100

Impulsegamer: 88/100

PlayStation Universe: 85/100

Areajugones: 85/100

COGconnected: 85/100

GAMES.CH: 82/100

Voxel: 81/100

IGN Adria: 80/100

GamesHub: 80/100

RPG Fan: 80/100

God Is a Geek: 80/100

VGC: 80/100

GameSpew: 80/100

Vandal: 80/100

GamePro Germany: 80/100

IGN Spain: 80/100

The Games Machine: 78/100

Video Chums: 77/100

Gamersky: 76/100

Player2: 75/100

Atomix: 75/100

New Game Network: 70/100

PSX Brazil: 70/100

GameSpot: 70/100

Hobby Consolas: 70/100

Oyungezer: 70/100

Wccftech: 65/100

PlaySense: 65/100

TheGamer: 60/100

Push Square: 60/100

Lego Horizon Adventures Oyuncu Yorumları ve Puanları

Bazı oyuncuların Lego Horizon Adventures yorum ve puanları ise aşağıdaki gibidir:

– LEGO oyunları çoğu zaman hoş karşılanmayı aşıyor. Bunun için platini almak üzere 15 saat civarında gelmeniz hoş karşılanacak bir sürprizin ötesinde! PlayStation’ın mükemmelliğini bir kez daha bombalayan birkaç X-bot’u, fanboyu ve nefretçiyi görmezden gelin. Bu, bir LEGO veya PlayStation birinci parti oyunundan bekleyebileceğiniz her şeye sahiptir. İyi seviye tasarımı, komik rahatlama, eğlenceli dövüş ve muhteşem grafikler! Unutmayın……bu oyunu oynamak için en iyi yer elbette tek bir **** PlayStation 5!!! – ParanoydAndroyd, 10/10

– Video oyunlarındaki tüm Lego sürümlerini takip ediyoruz: Harika bir mizah anlayışı, iyi bir oyun deneyimi ve alınabilecek yüzlerce koleksiyon parçası. – Jjoserk, 8/10

– Değerlendirilmemiş LEGO City Undercover da dahil olmak üzere LEGO oyunlarını gerçekten seviyorum. LEGO Horizon, Horizon Zero Dawn’ı sevmeme rağmen maalesef gerçekten sevmediğim ilk LEGO oyunudur. Öncelikle LEGO Horizon, daha önce herhangi bir LEGO oyununa göre daha az içeriğe sahip ve özellikle bulmacalar, koleksiyon parçaları ve mini oyunlar bölümünde eksik kalıyor. Ayrıca oyundaki çeşitli alanlar hayal kırıklığı yaratacak kadar yavan, tek boyutlu ve ilgi çekici değil, özellikle de bunları diğer LEGO oyunlarının seviyeler için sahip olduğu inanılmaz 3D labirentlerle karşılaştırdığınızda. Oyunu baştan sona oynamak eğlenceden çok angarya gibi geldi ve dövüş sistemi bile diğer LEGO oyunlarındaki kadar eğlenceli ve sezgisel değildi. – OldAndCynical, 5/10