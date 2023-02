Lenovo Go Wireless Split Klavye Geleceğin Bir Yansıması Gibi!

Lenovo insan formundan ilham alan yeni bir ergonomik aksesuar setini satışa çıkardı. Lenovo Go Kablosuz Bölünmüş Klavye ve Lenovo Go Vertical Mouse, ergonomik bir tasarıma sahip. Yeni aksesuarlar, Lenovo’nun Tasarım İnovasyon Ekibi tarafından rahat kullanıma odaklanılarak oluşturuldu. Her iki aksesuar da kaslar ve eklemler üzerindeki baskıyı azaltmak için tasarlanmış.

Lenovo Ergonomic Set (klavye ve fareden oluşuyor), maksimum son kullanıcı konforu ve gelişmiş üretkenlik için tasarlanmış. Her iki aksesuar da 2022 İyi Tasarım Ödülü‘ne layık görüldü.

Lenovo Go Kablosuz Bölünmüş Klavye, 13 derecelik projeksiyonda ada tarzı bir tuşa sahip ve kullanım sırasında düz bir bilek sağlıyor. Normal klavyelerin aksine, bilek eklemleriniz üzerindeki baskıyı hafifletiyor. Tuş bölgesinin eğimi, kol kaslarının daha rahat ve doğal bir açıda olmasını sağlıyor.

Lenovo Kablosuz Bölünmüş Klavye, arka kısmından 4 derece daha yükseğe kaldırılabilen bir ön uca sahip. Klasik klavyelerden farklı olan bu tasarım, yazma deneyimini geliştirecek ve bilek zorlanma/karpal tünel sendromunu önleyecek. Bu aksesuarların henüz fiyatı açıklanmadı.