Lenovo Legion Phone 3 Pro Geliyor – Tüm Bilgiler

Lenovo, geçen yıl Legion Phone Pro/Legion Phone Duel‘in lansmanı ile oyun akıllı telefon pazarına giriş yaptı. Bu yıl bunu Legion Phone 2 Pro, diğer adıyla Legion Phone Duel 2 ile takip etti. Şimdi, Legion Phone 3 Pro olarak piyasaya sürülecek telefonun ayrıntılarını açıkladı.

Lenovo China Mobile Division Genel Müdürü Chen Jin, bugün erken saatlerde Qualcomm’un SM8450 parça numaralı yeni işlemci hakkında konuştu. Birden fazla rapor, bunun Snapdragon 898 olarak piyasaya sürüleceğini ortaya koydu.

Gönderi, Legion Phone 3 Pro’ya güç verecek yonga setinin, önemli ölçüde yükseltilmiş performansa sahip yeni bir amiral gemisi GPU getireceğinden bahsetti. Ayrıca, amiral gemisi telefonun endüstri lideri ince ayarlı performansa sahip olacağını iddia ediyor.

Rakipleri Snapdragon 888 Plus işlemciden güç alan yenilenmiş modelleri piyasaya sürmeyi planlıyor olsa da, Lenovo’nun bu yıl başka bir oyun telefonu piyasaya sürmeyi planlamadığını da belirtmekte fayda var.