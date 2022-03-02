Lenovo Yeni Oyun Monitörünü Satışa Sundu

Lenovo, hareket halinde olmayı seven profesyoneller için ThinkVision M14d Mobil monitörünü piyasaya sürdü. 2K monitör son derece ince ve hafif, bu da onu kompakt küçük ekran ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözüm haline getiriyor.

Lenovo ThinkVision M14d

ThinkVision M14d, ThinkVision M14t ve ThinkVision M14’ün kardeşi olarak görücüye çıkıyor. Ancak bu sefer, iş ve profesyonel odaklı dizüstü bilgisayarların çoğu gibi 16:10 en boy oranıyla geliyor.

Monitörün özelliklerinden bahsetmişken; 14 inç 2K (2240x1400p) parlama önleyici IPS WLED arkadan aydınlatmalı panel ile birlikte geliyor. Ekran 60Hz yenileme hızına ve 6ms tepki süresine sahip.

Ayrıca sRGB renk gamının %100’ünü kapsıyor; 300 nit’lik bir tepe parlaklığa sahip ve 1500:1 kontrast oranı vaat ediyor. Monitör, uzun saatler boyunca ekranda kalma süresini kolaylaştıran “doğal düşük mavi ışık” özelliğiyle geliyor.

600 gram ağırlığında, bu da bir dizüstü bilgisayarın taşımasını kolaylaştırıyor. Kullanıcılar ayrıca ürünle birlikte verilen iki adet 100 mm’lik vida deliği aracılığıyla bilgisayarı monte edebiliyor.

Kompakt boyutu nedeniyle, Lenovo ThinkVision M14d harici monitörde; DP1.4 bağlantı noktaları olarak ikiye katlanabilen iki USB Type-C bağlantı noktası dışında herhangi bir bağlantı noktası yok.

Ancak USB-C bağlantı noktası, bağlı bir cihaza 65 W’a kadar güç sağlıyor. Dahili bir pili olmadığı için monitöre güç sağlamak için harici bir güç kaynağı gerekiyor. 299 dolara mal olan bu kompakt cihaz, Temmuz’da görücüye çıkacak.

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