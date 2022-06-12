Leonardo Da Vinci Kimdir? Leonardo Da Vinci Hayatı ve Eserleri!

Dünyanın var olmasından itibaren tarihte bazı önemli olaylar olmuştur bu olaylardan en önemlisi Rönesans’tır rönesans döneminde birçok sanatçı, bilim insanı yetişmiştir bunlardan en önemli sanatçılardan biri olan Leonardo Da Vinci yer alıyor.

Leonardo Da Vinci birçok dalda faaliyet göstermiştir, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, jeoloğu, kartografı, ressamlık alanlarında eserler vermiştir.

Leonardo Da Vinci Kimdir?

Asıl adı Leonardo di ser Piero da Vinci 15 Nisan 1452’de Floransa’da doğmuştur. Avrupa’daki modern isimlendirme kurallarından önce adı Leonardo di ser Piero da Vinci’dir. Bu adın manası, Vinci’li üstad Piero’nun oğlu Leonardo anlamına gelmektedir.

Leonardo da Vinci, ressam, mimar, heykeltraş ve mucitti dönemin en büyük ilim bilgisine sahip kişiydi. Bugün, dünyanın en ünlü ve beğenilen iki tablosu olan Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği ona aittir.

Leonardo Da Vinci Hayatı

Tarihin gördüğü en yetenekli ve yaratıcı bilim insanlarından biri olarak gösterilen Leonardo di ser Piero da Vinci, 1452’de Floransa yakınlarındaki Vinci köyünde doğmuştur. Vinci henüz 5-6 yaşındayken bir mimarın yanında çalışarak ilerde vereceği eserlerin temelini atmıştır. Geometri ve yapı bilgilerini bu mimardan öğrenmiştir. Leonardo, daha çocukluk zamanlarında bile yaşıtlarına nazaran resim sanatına olan yeteneğiyle oldukça dikkat çekmiştir.

Babası Vinci’nin kabiliyetini gördükten sonra onu Floransa’nın en ünlü sanatçılarından biri olan Andrea del Verrochio’nun atölyesine yerleştirmiştir. 1472 yılından itibaren ustasının atölyesinde çalışmasına devam ederken aynı zamanda bağımsız profesyonel ressam adıyla San Luca çevresinde çalışmaya başlamıştır. 1478 yılında ilk siparişini almıştır. İlk potresini çizmiştir.

İnsanlık tarihinin en iyi resimlerinden birisi kabul edilen Mona Lisa için 1503’te çalışmaya başladığı söylenir. Bu resmi tamamladıktan sonra hiç yanından ayırmamış, tüm seyahatlerinde yanında taşımıştır.

Leonardo Da Vinci 1519 yılının baharında 2 Mayıs’ da Amboise’da ki evinde 67 yaşında vefat etmiştir.

Leonardo Da Vinci Eserleri

Mona Lisa

Mona Lisa Vinci’nin en önemli tablosudur, İtalya’nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya portresidir.

Son Akşam Yemeği

Hristiyan inanışına göre, İsa Mesih’in Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini ifade eder.

Salvator Mundi

Peygamber İsa’yı resmettiği, erkek Mona Lisa olarak bilinir.

Kakımlı Kadın

Milano dükü Lodovico Sforza, adına çalışmalar yaparken resmedilmiş olduğu bilinen eser başrolü olan kadın, Cecilia Gallerani’dir ve aynı zamanda dükün de metresi olduğu söylenmektedir.

Vitruvius Adamı

Vitruvius Adamı, ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin günlüklerinin birinde bulunan, aldığı notların yanında çizdiği bir eskizdir.

Kayalıklar Bakiresi

Kayalıklar Bakiresi, Leonardo da Vinci’nin Kutsal Bakire Meryem’i kayalıklardan oluşan bir dehlizde tasvir eden iki ayrı tablosunun adıdır.

Ginevra Benci’nin Portresi

15. yüzyıl Floransalı aristokratı Ginevra de’ Benci’nin Leonardo da Vinci tarafından yapılmış bir portre resmidir.

Vaftizci Yahya

Annunciation

Leonardo’nun en eski büyük eseri, Floransa’da Andrea del Verrocchio’nun stüdyosunda çıraklık yaparken tamamlandı.

İsa’nın Vaftizi

İsa’nın vaftiz tarafından Vaftizci hayatında önemli bir olaydır İsa üçünde anlatılan İncil, Matta , Markos ve Luka Ürdün’de bulunan Al-Maghtas’ta gerçekleştiği düşünülmektedir.

Anghiari Savaşı

1440’ta Anghiari Savaşı’nda bir sancağa sahip olmak için bir savaşa katılan azgın savaş atlarına binen dört adamı tasvir eder.

Madonna of the Yarnwinder

La Bella Principessa

La Bella Principessa, aynı zamanda Bianca Sforza’nın Portresi, Rönesans Elbisesinde Profildeki Genç Kız ve Genç Bir Nişanlısının Portresi olarak da bilinir.

Arno Vadisi Manzarası

Arno Vadisi Manzarası uzun yıllar Leonardo da Vinci’nin ilk eseri olarak bilinse de 2018 yılında, yapılan uzun araştırmalar sonucu başka bir eser ortaya çıktı. Böylelikle Arno Vadisi Manzarası sanatçının yapmış olduğu ikinci eser olarak tarihe geçti.

La Scapigliata

La Scapigliata tablosunda Leonardo da Vinci, boynu eğilmiş bir kadını hafif fırça çizimleri ile tasvir ediyor.

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