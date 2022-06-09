Pablo Picasso Kimdir? Pablo Picasso Hayatı ve Eserleri!

Dünyanın var oluşundan itibaren günümüze kadar birçok sanatçı, bilim insanı, insanlığa yön verecek isimler olmuştur. Bunlardan birisi de Pablo Picasso’dur, yakın tarihte yaşamış bu ünlü sanatçı günümüze birçok eser ve fikir akımları bırakmıştır. Bugün ki yazımızda Pablo Picasso kimdir? Pablo Picasso’nun hayatını ve eserlerinden bahsedeceğiz.

Pablo Picasso Kimdir?

Pablo Picasso 25 Ekim 1881 yılında İspanya’nın Malaga şehrinde dünyaya gelmiştir daha sonra, Fransa’da yaşamış olan İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarlığı gibi birçok türde eser bırakmıştır. 20. yüzyıl sanatının en iyi bilinen isimlerinden biri olan, Georges Braque ile birlikte kübizm akımının temelini atmıştır.

Pablo Picasso’nun Hayatı

Pablo Picasso’nun yaşamının ilk on yılı doğduğu şehir Malaga’da geçmiştir. 1890 yılından sonra aile ekonomik sıkıntılar çekmiş ve 1891 yılında La Coruna’ya taşınmışlardır.

Pablo küçük yaşta resim yapmaya başlamıştır. Bunda en büyük etken olan resim öğretmeni olan babasıydı. Resim yeteneği kısa sürede keşfedilen Pablo ve 1895’te Güzel Sanatlar Okulu’na girdi. 1901 yılından itibaren anne soyadı olan Picasso’yu kullanmaya başladı.

Daha sonra okulunu yarıda bırakarak Picasso, Georges Braque ile kübizmin temellerini atmıştır. 1907’den 1914’e kadar kübist olarak adlandırılan tarzda tablolar yapar. Kübist tabloların genel özelliği, geometri ve geometrik şekillerin kullanılmasıdır.

1917 yılında Serge Diaghilev Rus Balesi’nin dekor ve kostümlerini çizdiği sırada balerinlerden biri olan Olga Koklov ile evlenmiş ve 1921 yılında oğulları Paulo dünyaya gelmiştir. Günümüze kadar gelecek olan eserlerini sergileyen Pablo 8 Nisan 1973’te hayata gözlerini yummuştur.

Picasso tanınan en üretken sanatçıdır. Guiness Rekorlar Kitabı’na göre, toplam resim, 100,000 baskı, 34,000 kitap resmi ve 300 heykel ve birçok seramik ve çizim üretmiştir.

Pablo Picasso’nun Eserleri

Guernica

Guernica, Pablo Picasso tarafından 1937’de yapılan, İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası’na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937’de İspanya’daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan, 7,76 m eninde ve 3,49 m yüksekliğinde anıtsal tablodur.

Ağlayan Kadın

Ağlayan Kadın, 1937 yılında Pablo Picasso tarafından yapılmış yağlı boya tablo. Liverpool’daki Tate Gallery’de sergilenmektedir. Ağlayan bir kadını temsil edecn tablonun yalnızca İspanya İç Savaşı’nın acılarını değil, insanlığa zulmün evrensel tanımını yansıttığı düşünülmektedir.

Avignonlu Kızlar

Avignonlu Kızlar, Picasso’nun yağlı boya tablosudur. Kübizmin ve modern sanatın doğuşunu simgelemektedir.

Yaşlı Gitarist

Pablo Picasso’nun yağlı boya tablo. Resimde, İspanya’nın Barselona şehrindeki bir caddede, gitarının üzerine eğilmiş, yırtık pırtık giysili yaşlı, bitkin kör bir adamı betimlenir.

Otoportre

Pablo Picasso, birkaç imajını ve ilginç bir şekilde farklı sanatsal tarzlarda boyadı. Sunulan otoportre, Afrika döneminde sözde yaratılmıştır.

Rüya

Pablo Picasso’nun, 22 yaşındaki metresi Marie-Thérèse Walter’ı canlandırdığı 1932 tarihli bir tuval resmidir.

La Vie

La Vie, Pablo Picasso’nun 1903’te çizdiği resimdir.Picasso’nun Mavi Dönem’in zirvesi olarak kabul edilir.

Ayna Karşısındaki Kız

Aynanın Önündeki Kız, Pablo Picasso’nun 1932’de yarattığı tuval üzerine yağlı boya. Resim, Picasso’nun metresi ve ilham perisi Marie-Therese Walter’a ait.

Gertrude Stein’in Portresi

Pablo Picasso tarafından yapılmış tuval üzerine yağlı boya tablosu. Resim New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde bulunuyor.

Top Üzerindeki Genç Kız

Bir prova sırasında bir grup gezici sirk sanatçısını tasvir ediyor ve ana odak noktası iki zıt figür olması.

Bilim ve Merhamet

Picasso’nun henüz 15 yaşındayken yaptığı ilk çalışmalarından birinin örneğidir.

Dora Maar’ın Portresi

Ressamın sevgilisi Dora Maar’ı bir sandalyeye oturmuş olarak tasvir ediyor

The Kiss

Ambroise Vollard Portresi

Picasso’nun bir sanatçı olarak erken kariyerinde önemli bir rol oynayan etkili sanat satıcısı Ambroise Vollard’ın bir temsilidir.

Pikador

ablo Picasso’nun ahşap üzerine bir yağlı boya tablosu. Sanatçı tarafından bilinen en eski eser olarak kabul edilir.

Pipolu Çocuk

Pablo Picasso’nun tuval üzerine yağlı boya tablosu.

Kör Adamın Kahvaltısı

Mavi Oda

Küvette eğilen çıplak bir kadının sahnesini tasvir ediyor.

Plajda Koşan İki Kadın

İlk Komünyon

Saltimbanques Ailesi

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