LG, Sınırlı Sayıda Velvet 2 Pro Satışı Yapıyor!

Bilindiği üzere LG, geçtiğimiz ay akıllı telefon pazarından çekildiğini ve üretim tesislerini kademeli olarak kapatacağını açıklamıştı. Şirket bu durumdan dolayı kullanıcıları memnun edebilmek için şuan ki LG cihazlarının birçoğuna Android güncellemesi sunmaya devam edeceğini de dile getirmişti.

Ancak firmanın yakın zamanda çıkarması beklenen Velvet 2 Pro ve LG Rollable akıllı telefonlarının ne olacağı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmamıştı. Bugün ise şirketin bu iki yeni akıllı telefonunu sınırlı sayıda yapılmış olan üretim ile Güney Kore pazarında satışa sunduğu bildiriliyor. Bu satış şirketin akıllı telefon pazarında yapacağı son yeni model satışı oluyor.

@FrontTron tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni LG Rollable‘nin fiyatlandırma bilgisi henüz bilinmiyor. Ancak yeni Velvet 2 Pro hakkında birçok detay sızdırılmış durumda. İlk öncelikle LG‘nin bu yeni modellerini kendi çalışanlarına satışa çıkardığı dile getiriliyor. Bununla birlikte şirket çalışanları için bu modellerin fiyat bandını da oldukça düşük tutmuş durumda.

Yaklaşık 3000 adet üretilen Velvet 2 Pro, 170 dolar fiyat etiketi ve Siyah, Bronz, Fildişi renk seçenekleriyle birlikte satışa sunulmuş durumda. Cihazın arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu yer alıyorken ön tarafında ise delikli bir çentik yapısı bulunuyor. Her bir çalışanın sadece bir tane satın alabileceği bu iki yeni modelin küresel pazara veya ülke içi pazara çıkması beklenmiyor. LG, böylelikle akıllı telefon pazarındaki son satış işlemini gerçekleştiriyor.