LG Velvet 2 Pro Kutu Açılımı – Satışa Sunulmayacak Ama Muhteşem

Geçen yıl LG, yeni LG Velvet serisini tanıtmak için G serisi akıllı telefonları sona erdirdi. Telefon hem kullanıcılardan hem de eleştirmenlerden iyi bir tepki aldı. Şirket Velvet serisinin üzerinde çalışıyordu ancak telefon üretmeyi durdurduğunu duyurdu. Bu sebeple LG Velvet 2 Pro hiçbir zaman satışa sunulmayacak.

Ancak, LG Velvet 2 Pro diğer adıyla LG Rainbow’un bir kutu açılış videosu, akıllı telefonun görünümünü ortaya koydu. Piyasaya sürülmeyen akıllı telefonlar şirket tarafından çalışanlarına satıldı.

Video, cihazın önceki modelle aynı tasarıma sahip olmaya devam ettiğini ve daha yüksek bir ekran-gövde oranı için kavisli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Raporlara göre, Full HD+ ekran çözünürlüğüne, 120Hz yenileme hızına ve HDR desteğine sahip 6.8 inç P-OLED ekran paneline sahip olacaktı.

Arka tarafta, OIS özellikli 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel telefoto sensörden oluşan şirketin yeni yağmur damlası tasarımına sahip üçlü kamera kurulumu var. Selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için ön tarafta 10 megapiksellik bir kamera yer alıyor.

Akıllı telefon, şirketin kendi özel kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıktığı haliyle Android işletim sistemini çalıştırıyor. Bildirildiğine göre, Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil içeriyor.

Bu da, önceki modelin aksine LG’nin bu yeni modeli amiral gemisi akıllı telefon olarak konumlandırmayı planladığını gösteriyor. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi LG cep telefonu işini kapattığı için bu akıllı telefon ticari olarak satışa sunulmayacak.