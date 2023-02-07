LiDAR Özellikli Polestar 3 Artık Satın Alınabilir!

Bugün Polestar, Luminar ile yenilenen ortaklığını duyurdu. Polestar 3, artık Luminar tarafından sağlanan entegre LiDAR teknolojisi ile sipariş edilebilir. Ayrıca yakında piyasaya sürülecek olan Polestar 5 için de Luminar yapımı bir LiDAR seçeneği olacak.

Polestar 5, 2024’te resmiyet kazanması beklenen 4 kapılı bir GT ve bir süre önce gösterilen Precept konseptini temel alıyor.

Luminar, Polestar 3 için LiDAR teknolojisini “Volvo Cars aracılığıyla” sağlıyor ve bunlardan birini bugün sipariş ederseniz, görünüşe göre önümüzdeki yıl içinde teslimatı bekleyebilirsiniz. LiDAR’sız Polestar 3’ü sipariş ederseniz, teslimatlar 2023’ün son çeyreğinde, yani Ekim ve Aralık ayları arasında başlayacak.

Şirket, siparişlerin bugün yalnızca Avrupa ve Kuzey Amerika’da başladığını, Avustralya’nın “Şubat ayında biraz sonra” geleceğini, Çin’in ise Nisan ortasına kadar beklemesi gerekeceğini açıkladı.

Polestar CEO’su Thomas Ingenlath şunları söyledi:

Luminar, uzun menzilli LiDAR teknolojisinin ön saflarında yer alıyor ve bu yakın işbirliği, otomobillerimizde daha büyük yeniliklerin gelmesini sağlayacak. Gerçekten çarpıcı LiDAR entegrasyonu sağlamak için Ar-Ge ve ürün tasarımı uzmanlığımızı bir araya getirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.