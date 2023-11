Geride bıraktığımız Eylül ayında piyasaya sürülen Lies of P, kısa sürede yüz binlerce oyuncuya ulaştı. Lies of P’nin Steam üzerindeki incelemeleri ise hali hazırda 12 bin seviyesini aşmış durumda. Bu incelemelerde “çok olumlu” puan ortalaması tutturan oyun için yeni bir haber geldi. Oyunu beğenenleri mutlu edecek habere göre, Lies of P devam oyunu geliştirilmeye başlandı.

Lies of P Devam Oyunu Geliyor

Neowiz Games ve Round 8 Studio tarafından geliştirilen, yine Neowiz Games ve Fireshine Games tarafından PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S ile PC (macOS ve Windows) için yayınlanan aksiyon / macera RPG oyunu Lies of P kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Piyasaya çıkmasının üzerinden henüz 2 ay dahi geçmeyen oyunun gördüğü beğeni ve buna paralel olarak ulaşmayı başardığı oyuncu kitlesi, oyunun geliştiricilerini harekete geçirdi. Serinin devamı için harekete geçen Neowiz Games ve Round 8 Studio, Lies of P 2 için çalışmaların başladığını deklare etti.

Lies of P 2 Gelecek, Oyuncular Mutlu!

Lies of P 2’nin çalışmalarının başlaması haberinin gelmesi, ilk oyunu beğenenleri bir hayli mutlu etmiş durumda. Kişisel sosyal medya hesaplarından konu hakkında paylaşımlarda bulunan gamerların görüşlerine göz atmak gerekirse:

“Bloodbourne sonrası aldığım gurme soulslike oyun tadı. Diğer oyunlar hem zor hem oyuncuya rehber değil. Devam serisi gelecek olması beni çok mutlu etti açıkçası; çıkar çıkmaz alırım.”

“Serinin devam oyununda Alice Harikalar Diyarında’nın souls like oyununu yapsınlar ya. Harika şeyler olabilir. Böyle böyle çocuk masallarının dark versiyonlarından gidebilirler bence, harika ötesi olacağını düşünüyorum.”

“Ben daha 4. boss ile uğraşırken adamlar yeni oyun çalışmalarına başlamışlar. Bravo, ben bu oyunu bitirmeye siz de yenisini yapın da ara vermeden ona geçeyim bari. Şaka bir yana, son derece beğendim oyunu, devam serisini de alırım.”

“Yeni oyunda backstab’i düzeltirler umarım. Baya zorlayıcı ve eğlenceli bir yapım. Neredeyse ilk binada bırakacaktım zor olması nedeniyle ama sonrasında kendimi zorladım.”

“Devam oyununda ilk oyunun dümdüz haritaları umarım geliştirilir. Lords of Fallen’ın muhteşem haritasından sonra bir daha Lies of P oynayacağımı düşünmüyorum açıkçası.”