Gizem ve cinayet oyunu severlerin heyecanla beklediği Life is Strange yeni oyunu Double Exposure fragmanı yayınlandı. 29 Ekim 2024 tarihinde oyuncuyla buluşacak olan yapım, oynanış videosuyla Life is Strange severleri meraklandırdı. Bir Deck Nine yapımı olan Double Exposure fragmanı ve detayları içeriğimizde derledik.

Life is Strange Yeni Oyunu Double Exposure Fragmanı Geldi!

Life is Strange: Double Exposure oyunundan uzun bir oynanış videosu geldi. Fragmanda yer aldığı üzere oyunda gizemli bir cinayet bulunuyor ve doğa üstü bu ölümü aydınlatmak için karakterler var gücüyle çalışıyor. Double Exposure 2024 yılı bitmeden, 29 Ekim’de, yayınlanacak. Oyun hem PC hem de PlayStation 5, Xbox Series X – S ve Nintendo Switch oyuncularına sunulacak.

Oynanış videosunda görüldüğü üzere Double Exposure’da, Life is Strange’in ilk oyunundan tanıdığımız Max Caulfield yer alıyor. Caulfield, Caledon Üniversitesi’nde bir fotoğrafçı olarak çalışmakta olup bir gün arkadaşı Safi’yi karların arasında ölü bir şekilde bulur. Safi’yi kimin öldürdüğünü bulmak için çabalayan Max Caulfield, zamanı geriye alma gücünü yeniden kullanmaya çalışır.

Max uzun zamandır kullanmadığı gücünü yeniden kullanmaya çalışırken bir yanlışlık olur ve paralel evrene geçiş yapar. Burada yakın arkadaşı Safi hala hayatta ve de ölüm tehlikesiyle burun burunadır. Max her iki evrende olanları da gördüğünden Safi’ye katilin saldıracağını anlar ve bu cinayeti önlemenin yollarını arar.

Double Exposure Oynanış Videosu Detayları

Heyecan verici bir oyun olan Double Exposure’da Max, serinin ilk oyununda da vardı. Serinin tamamını oynayanlar için Max’ın yeni oyunda da olması heyecan verici oldu. Ancak fragmanda görüldüğü üzere ilk oyundan sevilen Chloe, yeni oyunda yok. Bu da Life is Strange severleri üzdü diyebiliriz.

Square Enix tarafından yayınlanacak olan Life is Strange: Double Exposure; Standart, Deluxe ve Ultimate versiyonları ile gelecek. Ultimate versiyonunu ön sipariş sürecinde satın alan oyun severler, oyun yayınlanmadan iki hafta evvel yani 15 Ekim’de birici ve ikinci bölümlere gelişmiş erişim şansına erişecekler. Yani Ultimate oyuncuları, diğer oyunculardan daha önce bu heyecanlı yapıma başlayabilecekler. Tek oyunculu moda sahip olan Life is Strange: Double Exposure’ın oynanış videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz:

Life is Strange Oyun Serisi Hakkında

Life is Strange oyun serisinin ilk yapımı 2015 yılında yayınlanmış olup 5 bölümden oluşmaktadır. Serinin diğer oyunları ise 2017, 2018, 2021 ve 2022 yıllarında oyuncuya sunulmuştur. Dontnod Entertainment, Square Enix, Deck Nine, Feral Interactive, Black Wing Foundation tarafından geliştirilen seri Square Enix, Square Enix Avrupa, Feral Interactive, Square Enix Europe tarafından yayınlanmıştır. Macera kategorisinde yer alan serinin yeni oyunu Double Exposure ise 29 Ekim 2024’te oyuncuyla buluşacaktır.