Like a Dragon Infinite Wealth İnceleme Puanları ve Yorumları Geldi

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Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanacak olan aksiyon, macera ve rol yapma türlerindeki oyun Like a Dragon: Infinite Wealth, belli ki 2024 yılının en beğenilen yapımlarından biri konumunda olacak. Zira, oyun sektörünün önemli medya kuruluşları tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda yapım, bir hayli beğenildi. Like a Dragon Infinite Wealth inceleme puanları ve yorumlarının detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Like a Dragon Infinite Wealth İnceleme Puanları

Like a Dragon Infinite Wealth için Metacritic de yer alan inceleme puanları şu şekilde oldu:

VGC – 10/10

Digitally Downloaded – 100/100

GGRecon – 100/100

Gaming Nexus – 9.5/10

Checkpoint Gaming – 9.5/10

Meristation – 93/100

GamingBolt – 90/100

Hardcore Gamer – 90/100

Push Square – 9/10

IGN – 9/10

Eurogamer – 4/5

MetaCritic Xbox – 92/100

MetaCritic PS5 – 90/100

MetaCritic PC – 89/100

OpenCritic – 90/100

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Like a Dragon Infinite Wealth Yorumları Nasıl?

Oyunu inceleyen, oyun sektörünün önemli paydaşlarının yapım hakkındaki görüşleri şu şekilde:

“Bu kadar görkemli bir seri için aşina olduğumuz yüksek standart, Ryu Ga Gotoku’nun 2020’deki Like A Dragon’un belirlediği beklentileri Infinite Wealth ile karşılamasının yanı sıra, onları bir kez daha aşmayı başarmış. İlgi çekici olay örgüsünden, çeşitli yan etkinliklere ve akıllıca entegre edilmiş bir savaş sistemine kadar önceki oyunun tüm tarzı ve içeriği burada yer alıyor.” — Hardcore Gamer – 90/100

“Hikayenin sonuna ulaşmak için Like a Dragon: Infinite Wealth’e elli saatten fazla zaman ayırdık: Oyunda hikaye mümkün olan en iyi şekilde oturtulmuş. Abartılı kıvrımlar ve dönüşler kesinlikle nefes kesici. Yeni yüzler kendilerini yeni favoriler olarak pekiştirmek için harika bir iş çıkarıyor ve Hawaii’nin eklenmesi harika bir ortam değişikliği yaratıyor. Varlıkların bir miktar geri dönüşümü olsa ve çarpışma sorunları hala mevcut olsa da, bu genel deneyime gölge düşürmüyor. Like a Dragon: Infinite Wealth bağımlılık yapıcı, gösterişli ve kolayca kendinizi kaptırabileceğiniz bir oyun olmuş.” — RPGamer – 80/100

“Like a Dragon: Infinite Wealth, önceki oyunda tanıtılan tüm harika fikirleri alıp bunları genişletiyor. Yeni mekanikler, yerleşik oynanışı daha rafine bir şeye dönüştürüyor, yeni karakterler eski karakterlerle birleşerek muhteşem hikayeler yaratıyor ve yeni Dragon eskinin meşalesini taşıyor. Like a Dragon’un geçmişi ve bugünüyle ilgili harika olan her şeyin doruk noktası ve geleceğe son derece umut verici bir bakış.” — GGRecon – 100/100

“Like a Dragon: Infinite Wealth, son yılların en iyi JRPG’lerinden biri ve hem serinin hayranları ve hem de yeni oynayacaklar için ideal bir oyun olmuş.” — Meristation – 93/100