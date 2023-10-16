LinkedIn 668 kişiyi daha işten çıkarıyor

LinkedIn, işgücünü 668 çalışan daha azaltacağını ve bu yıl şirketteki toplam işten çıkarma sayısını yaklaşık 1.400’e çıkaracağını doğruladı. İşten çıkarmaların çoğunluğu, yaklaşık 563 kişi, öncelikle mühendislik, ürün, yetenek ve finans dahil olmak üzere çeşitli departmanlardaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ekiplerini etkileyecek.

Bu duyuru, LinkedIn’in Çin’deki uygulamasını aşamalı olarak kaldırma kararıyla aynı zamana denk gelen 716 işten çıkarmayı ilk kez açıklamasından beş ay sonra geldi. Microsoft’un sahibi olduğu LinkedIn’de işten çıkarılanların toplam sayısı bu yıl için 1.384’e ulaştı. İstihdam takipçisi Layoffs.fyi’ye göre, 2023 yılında teknoloji sektöründe 242.000’den fazla işten çıkarma yaşandı.

LinkedIn, geçiş sürecinde etkilenen çalışanlara destek sağlama ve onlara özen ve saygıyla davranılmasını sağlama taahhüdünü vurguladı. Şirket stratejik önceliklerini belirtmedi, ancak muhtemelen daha fazla yapay zeka yeteneğini işe almaya odaklanacak.

2016’da Microsoft tarafından 26 milyar doların üzerinde bir bedelle satın alınmasından bu yana LinkedIn, finansal ve operasyonel ölçümleri konusunda daha az şeffaf hale geldi. Microsoft’un Temmuz 2023 mali yıl kazanç raporunda, şirket 950 milyondan fazla üyeye ve 15 milyar doların üzerinde gelire sahip olduğunu belirtti. Yetenek Çözümleri, 7 milyar doların üzerinde gelir elde ederek en büyük katkıyı sağlayan şirket oldu.

LinkedIn, üyeleri ve müşterileri fırsatlarla buluşturmak ve platformundaki bireylerin uzmanlığından yararlanmak için yapay zekayı kullanmaya devam ettiğini vurguladı. Yapay zeka destekli ortak makaleler LinkedIn’deki trafiğin önemli bir itici gücü haline geldi.