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Little Nightmares 3 Oynanış Videosu Yayınlandı!

Little Nightmares 3'ün 2024 yılında çıkış yapması beklenmekte çıkacağı platformlar ise PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X ve Nintendo Switch platformlarında yer alacak.

Mustafa

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Little Nightmares 3

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Ünlü video oyun geliştiricilerinden biri olan Supermassive Games ve Bandai Namco ortaklığı ile geliştirilen Little Nightmares 3 oyunu henüz piyasaya sürülmeden ilgi odağı durumuna gelmiş durumda. Bugünkü yazımızda sizlere Little Nightmares 3 oynanış videosuna göz atacağız.

İlk olarak Little Nightmares 3’ün konusunu sizlere kısaca sizlere bahsedelim, yeni çıkacak olan oyun iki yeni çocuk kahraman olan Low ve Alone’un The Nowhere’de yolunu bulmasını ve yaklaşmakta olan bir tehditten kaçmasını konu edinecek.

Oyun içi grafiklere ve oynanış mekaniklerine bakacak olursak, sade ve yüksek grafik gereksinimlerine ihtiyaç duymayan bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.

Oyunu ister tek başınıza ister arkadaşınız ile birlikte oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz, oyun içinde zekanızı ve becerinizi konuşturacağını birden fazla görev olacağını hatırlatmak isteriz.

Little Nightmares 3’ün 2024 yılında çıkış yapması beklenmekte çıkacağı platformlar ise PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X ve Nintendo Switch platformlarında yer alacak.

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Galaxy S24 Serisinde Bizleri Ultra HDR Bekliyor!
Mustafa
Mustafa
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