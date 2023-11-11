Live Action Avatar the Last Airbender Dizisi İlk Fragmanı Geldi

Netflix Geeked resmi Twitter (X) hesabından dün yapılan paylaşımla live action Avatar the Last Airbender dizisi ilk fragmanı yayımlandı. Kısa sürede yalnızca Twitter üzerinden 1 milyondan fazla kez izlenen fragman, diğer sosyal mecralardaki izlenmeler ile 5 milyon seviyesine ulaştı. Avatar: The Last Airbender (Avatar: Son Hava Bükücü) tutkunlarının büyük bir heyecanla bekledikleri dizi 2024 yılı Şubat ayında gösterilmeye başlanacak.

Avatar The Last Airbender Dizisi (Avatar: Son Hava Bükücü) 2024 Şubat’ında Geliyor!

Aang adlı genç bir Hava Göçebesi’nin savaştan sonraki dünyadaki macerasını konu edinen Avatar: The Last Airbender’ın oyuncu kadrosunda Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka) ve Dallas Liu (Prens Zuko) gibi ünlü isimler yer alacak. Netflix’te 2024 Şubat’ında yayımlanmaya başlayacak live action dizinin ilk tanıtım videosu da geldi.

En güncel oyun dizi animasyon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Netflix Geeked hesabından; “Her zaman kim olduğunu hatırla. AVATAR: SON HAVA BÜKÜCÜ, 22 Şubat 2024’te Netflix’e geliyor #GeekedWeek” ibaresi ile duyurulan ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen fragman:

Always remember who you are. AVATAR: THE LAST AIRBENDER, coming to Netflix on February 22, 2024 #GeekedWeek pic.twitter.com/37iIRhqzDG — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2023

Avatar Son Hava Bükücü İçin Avatar Tutkunları Ne Diyor?

Dizinin ilk fragmanının yayımlanmasının akabinde, sosyal mecralarda pek çok Avatar hayranı da dizi ve fragman hakkında görüşlerini paylaşmaya başladı. 22 Şubat 2024 itibariyle yayımlanacak dizi için ilk tanıtım videosuna gelen söz konusu yorumlardan bazılarına göz atmak gerekirse:

“Bir Avatar hayranı olarak mutlaka izleyeceğim bir yapım olmuş. Oyuncu kadrosu da iyi görünüyor. Seriden soğutan yapımlardan biri olmayacağı muhakkak…”

“İlk tanıtım videosu gayet güzel olmuş. Beğenilen yapımlar arasına girecektir. Avatar tutkunları mutlaka izler. Ben de şans vermeyi düşünüyorum açıkçası.”

“Canlı aksiyon Avatar serisi işi son derece heyecan verici. Netflix bu işin altından kalkabilirse baya iyi bir dizi ortaya çıkacaktır.”

“Bu o kadar muhteşem görünüyor ki, gerçekten hayrete düştüm. Kyoshi savaşçılarını görür görmez içimde her şeyin mükemmel olacağı hissine kapıldım. Beklentileri boşa çıkarmazlar umarım ve Avatar the Last Airbender dizisi yıllar boyunca hatırlanacak efsaneler arasında yer alır sonunda.”

“Avatar Son Hava Bükücü için Netflix aboneliği yaptıracağım. Bu dizinin diğer platformlara düşmesini beklemek istemiyorum. Gelecek ay alırım büyük ihtimalle yeni abonelik.”