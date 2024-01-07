LoL 2024 Kış Mevsimi Öncesinde Son Turnuva: LoL 2024 Sezon Kupası Başladı

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League of Legends esporunda 2024 yılı Sezon Kupası organizasyonu ile başladı. 5 Ocak itibariyle start alan turnuva, 12 Ocak’a kadar devam edecek. 12 iddialı ekibin iştirak ettiği turnuvada grup maçlarının ardından play off mücadelelerine geçilecek. Bu mücadelelerin ardından sahibini bulacak kupa, LoL 2024 Kış Mevsimi öncesinde, kazanan takıma büyük moral sağlayacak. Ayrıca turnuva sayesinde takımlar birbirilerinin güçlerini de test etme fırsatı buluyorlar.LoL 2024 Sezon Kupası Başladı! TCL ...

League of Legends esporunda 2024 yılı Sezon Kupası organizasyonu ile başladı. 5 Ocak itibariyle start alan turnuva, 12 Ocak’a kadar devam edecek. 12 iddialı ekibin iştirak ettiği turnuvada grup maçlarının ardından play off mücadelelerine geçilecek. Bu mücadelelerin ardından sahibini bulacak kupa, LoL 2024 Kış Mevsimi öncesinde, kazanan takıma büyük moral sağlayacak. Ayrıca turnuva sayesinde takımlar birbirilerinin güçlerini de test etme fırsatı buluyorlar.

LoL 2024 Sezon Kupası Başladı! TCL 2024 Kupasına Hangi Takımlar Katılıyor?

Riot Games’in dünyaca ünlü oyunu League of Legends esporunda yeni yılın ilk turnuvası başladı. LoL espor tutkunlarının uzun süredir beklediği Türkiye organizasyonları nihayet baş gösterirken, League of Legends 2024 Kış Mevsimi öncesinde bu önemli kupaya 16 ekip katılıyor. Turnuvaya katılım gösteren 16 takım şu şekilde:

Auronin

Boostgate Esports

Dark Passage

NoNames

FUT Esports

Misa Esports

Easier To Run

BAU eSports

Beşiktaş Esports

Karasuno

Lynch Esports

NASR eSports

Ascendance

Galakticos

IMU Beyond

SuperMassive

16 takımın 4’erli gruplara ayrıldığı turnuvada, ilk gün maçları A Grubu ekiplerinin karşı karşıya gelmesiyle ve 2nci gün maçları da B Grubu takımları arasındaki maçlarla başladı. A ve B Gruplarında ilk 3 maçlarını da kazanan Auronin ve FUT Esports liderliğe kurulurken, her 2 takım da performansları ile dikkat çekti.

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League of Legends 2024 Sezon Kupası Grupları ve Formatı Nasıl?

LoL 2024 Sezon Kupası gruplarında takımların grupları şu şekilde:

Group A

1. Auronin 3-0

2. Boostgate Esports 2-1

3. Dark Passage 1-2

4. NoNames 0-3

Group B

1. FUT Esports 3-0

2. Misa Esports 2-1

3. Easier To Run 1-2

4. BAU eSports 0-3

Group C

Beşiktaş Esports 0-0

Karasuno 0-0

Lynch Esports 0-0

NASR eSports 0-0

Group D

Ascendance 0-0

Galakticos 0-0

IMU Beyond 0-0

SuperMassive 0-0

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek ve çaprazlama birbirileri ile eşleşerek yarı final için mücadele edecek. Gruplarda son 2 sırayı alan takımlar ise turnuvadan elenecek. Çeyrek final ve yarı final etaplarının ardından 2 takım finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Kazanan ekip şampiyonluk kupasını ve ikramiyesini alacak.

Turnuvanın ödül havuzu 10 bin Euro olarak belirlenmiş olup, bu ödülden her bir takım, turnuvada elde ettiği sıralama doğrultusunda pay sahibi olabilecek. Turnuvanın tamamlanmasının ardından takımlar LoL 2024 Kış Mevsiminin başlamasını beklemeye koyulacaklar.