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LoL 2024 Kış Mevsimi tüm hızıyla devam ediyor. Ligin ilk 2 haftasındaki kıran kırana çekişme, ligin 3üncü haftasında da aynı şekilde sürdü. İlk 2 haftada çıktığı 4 maçtan eli boş dönen Galakticos, ligin üçüncü haftasında da galibiyet yüzü göremedi ve ligdeki galibiyeti olmayan tek takım oldu. Bu haftayı 2’de 2 ile geçen Beşiktaş Esports ise zirve yarışında rakiplerinin bir adım önüne geçti, işte detaylar…

LoL 2024 Kış Mevsiminde Lider Beşiktaş Esports!

League of Legends TCL 2024 Kış Mevsiminde 3. hafta da alınan sonuçlar şu şekilde:

8 Şubat Perşembe 2023

Galakticos 0 – 1 Beşiktaş Esports

Boostgate Esports 1 – 0 NASR eSports

Dark Passage 1 – 0 Papara SuperMassive

Misa Esports 1 – 0 FUT Esports

9 Şubat Cuma 2023

Dark Passage 0 – 1 Misa Esports

Beşiktaş Esports 1 – 0 NASR eSports

Galakticos 0 – 1 FUT Esports

Boostgate Esports 0 – 1 Papara SuperMassive

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Alınan sonuçların ardından oluşan puan durumu aşağıdaki gibi şekillendi:

1. Beşiktaş Esports 5-1 2. Boostgate Esports 4-2 2. Dark Passage 4-2 4. FUT Esports 3-3 4. Misa Esports 3-3 4. Papara SuperMassive 3-3 7. NASR eSports 2-4 8. Galakticos 0-6

Beşiktaş Esports Liderlikte, Galakticos Son Sırada Yalnız Kaldı!

LoL 2024 Kış Mevsiminin 3. haftasının tamamlanmasının ardından Beşiktaş Esport, bu hafta aldığı 2 galibiyetle ligde liderliğini perçimledi. Rakipleri ile arasındaki farkı açan siyah beyazlı ekip, bugüne değin çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak zirvede yalnız kaldı. Beşiktaş Esports’un en yakın rakipleri ise ligde 4’er galibiyeti ve 2’şer mağlubiyeti bulunan Boostgate Esports ile Dark Passage oldu.

Liderlik mücadelesi kıran kırana devam ederken, ligde 3 haftada çıktığı 6 maçın hiç birini kazanamayan Galakticos, puan sıralamasının dibine demir attı. Ligde henüz maç kazanamayan tek takım konumunda bulunan Galakticos’un son sıradaki yerinin gelecek hafta da değişmeyeceği kesinleşti. Zira, Galakticos’un 1 sıra üzerindeki NASR Esports’un 2 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.