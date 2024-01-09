Ana Sayfa » E-Spor LoL 2024 Sezon Kupası Play Offları Başlıyor – 9 Ocak 2024 E-Spor LoL 2024 Sezon Kupası Play Offları Başlıyor – 9 Ocak 2024 Emine Emre 20 Görüntüleme

League of Legends 2024 Türkiye Kış Mevsimi öncesinde düzenlenen LoL 2024 Sezon Kupası grup aşaması sona erdi; play off etabı bugünden itibaren başlıyor.

TCL Sezon Kupası 2024 geçtiğimiz hafta Cuma günü (5 Ocak) itibariyle başlamıştı. 4’er takımdan oluşan 4 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar belli oldu. Toplamda 16 takımın iştirak ettiği turnuvada, gruplarında ilk 2 sırayı alan kulüpler play off etabına yükseldi. 8 takımın çeyrek finalde boy göstereceği LoL 2024 Sezon Kupası bugün, son 8 aşaması ile devam edecek; işte detaylar…

LoL 2024 Sezon Kupası Grup Aşaması Tamamlandı

LoL 2024 Sezon Kupası’nda grup aşamaları tamamlandı. 4 grupta 4 ekip, çıktıkları 3’er maçı da kazanarak gruplarını namağlup lider şekilde tamamladı. Gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde oldu:

Group A

1. Auronin 3-0

2. Boostgate Esports 2-1

3. Dark Passage 1-2

4. NoNames 0-3

Group B

1. FUT Esports 3-0

2. Misa Esports 2-1

3. Easier To Run 1-2

4. BAU eSports 0-3

Group C

1. Beşiktaş Esports 3-0

2. NASR eSports 2-1

3. Lynch Esports 1-2

4. Karasuno 0-3

Group D

1. Galakticos 3-0

2. SuperMassive 2-1

3. IMU Beyond 1-2

4. Ascendance 0-3

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

League of Legends Sezon Kupası Play Offları Başlıyor – 9 Ocak

League of Legends 2024 TCL de grup etabının ardından play offlar şu şekilde oluştu:

Auronin – Misa Esports

Boostgate Esports – FUT Esports

Beşiktaş Esports – SuperMassive

NASR eSports – Galakticos

Çeyrek final etabında yukarıdaki ilk 2 maç bugün (9 Ocak Salı) günü ve sonraki 2 maç da 10 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Eşleşmeleri kazanan ekipler yarı finale yükselecek ve 12 Ocak Cuma günü yapılacak final karşılaşmasında boy gösterebilmek adına mücadele edecek.

Play Offlarda Maçlar Bo5 Formatında Yapılacak!

Gruplarda Bo1 formatında yapılan maçlar, çeyrek finalden itibaren Bo5 formatında gerçekleştirilecek. Play offlarda her bir eşleşmede 3 maçı kazanan takım, rakibini saf dışına itecek. Şampiyonada dağıtılacak toplam 10 bin Euro para ödülünden ekipler, elde ettikleri başarı sıralaması ile doğru orantılı olarak para ödülü kazanacaklar. Şampiyonun belli olmasının ardından, LoL 2024 Türkiye Kış Mevsimi için geri sayıma geçilecek.