LoL 2024 TCL Finalistleri Bugün Belli Oluyor

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League of Legends 2024 Sezon Kupası’nda bugün 4 takım yarı final mücadelelerine çıkacak. Eşleşmelerini kazanan 2 ekip yarın (12 Ocak Cuma) finalde karşılaşacak.

5 Ocak Cuma günü start alan LoL 2024 TCL de yavaş yavaş sona geliniyor. 16 takımın katıldığı ve 4’erli 4 grubun oluştuğu turnuvada; ilk 3 maçlar sonunda gruplardan 2’şer takım çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde grupların ilk iki sıralarının çaprazlama şekilde karşılaşmalarının ardından, turnuvada bugün yarı final etabında boy gösterecek 4 takım belli oldu. Bugün ki yarı final etabının ardından rakiplerini mağlup eden 2 ekip yarın, finalde kupa için karşılaşacak.

League of Legends 2024 Sezon Kupası’nda Çeyrek Final Sonuçları

LoL espor turnuvaları 2024 yılında Türkiye için hızlı başladı. Yılın ilk ayında, “sezon kupası” 16 ekiple başlarken, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların çeyrek finaldeki mücadelelerinden şu sonuçlar alındı:

Auronin 0 – 2 Misa Esports

Boostgate Esports 1 – 2 FUT Esports

Beşiktaş Esports 1 – 2 SuperMassive

NASR eSports 0 – 2 Galakticos

Bu sonuçların ardından, yarı finale yükselen 4 ekip olurken, 4 takım ise turnuvaya çeyrek final etabında vade etti.

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LoL 2024 TCL Yarı Final Eşleşmeleri

Çeyrek finalde alınan sonuçların ardından bugün (11 Ocak Perşembe) 4 takım yarı finalde karşı karşıya gelecek. İşte yarı final eşleşmeleri:

Misa Esports – FUT Esports

SuperMassive – Galakticos

Bo5 formatında yapılacak yukarıdaki eşleşmeleri kazanan 4 takım ise yarın (12 Ocak Cuma) finalde karşılaşacak.

4 Takım 500’er Euro Kazandı!

Turnuva için belirlenen toplam 10 bin Euroluk ödül havuzundan, Sezon Kupası’na çeyrek finalde veda eden 4 takım 500’er Euro almaya hak kazandı. LoL TCL 2024 Sezon Kupası’ndan 500’er Euro şile ayrılan 4 ekip şu şekilde oldu:

Auronin

Boostgate Esports

Beşiktaş Esports

NASR eSports

Turnuvaya yarı finalde veda edecek 2 takım için ayrılan para ödülü ise 1000’er Euro olarak takdir edildi. Finalde rakibine mağlup olarak TCL 2024 Sezon Kupası’nı 2nci tamamlayacak takımın elde edeceği para ödülü de 2 bin Euro olacak. Turnuvanın şampiyonu, kupa ile birlikte 4 bin Euroluk şampiyonluk ödülünün de sahibi olarak 2024 yılına moralli bir giriş yapacak.