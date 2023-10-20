Dün başlayan LoL Worlds 2023 ana gruplarında ikinci gün maçları bugün yapılan 8 karşılaşma ile sona erdi. Kıran kırana maçların yaşandığı ikinci gün sonunda alınan neticelerle grupta 4 ekip namağlup yoluna ediyor. 4 ekip ise henüz Worlds 2023’te galibiyet ile tanışamamış durumda. Cepkolik okurları ile birlikte LoL Dünya Kupası 2023 grup maçları 2. gün sonuçlarına birlikte göz atalım.

LoL Dünya Kupası 2023 Grup Maçları 2. Gün Sonuçları

Turnuvanın ilk gününde maçlarını kazanan 8 ekibin birbiri ile ve yine turnuvanın ilk gününde kaybeden 8 takımın da birbiri arasında karşılaştığı ikinci gün maçlarında şu sonuçlar alındı:

Cloud9 0 – 1 LNG Esports

Gen.G Esports 1 – 0 T1

G2 Esports 1 – 0 Weibo Gaming

JD Gaming 1 – 0 Bilibili Gaming

NRG 1 – 0 Team Liquid

MAD Lions 1 – 0 Team BDS

Fnatic 1 – 0 GAM Esports

KT Rolster 1 – 0 Dplus

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LoL Worlds 2023 2.Gün Maç Özetleri

Worlds 2023’te tamamlanan 8 maçın özetlerine kısaca değinmek gerekirse:

Türkiye saati ile sabah 8 de günün ilk maçı gerçekleşti. Dünün kaybedeni olan iki ekibin mücadelesinde Kuzey Amerika ekibi NRG, Team Liquid karşısında galip geldi. 31 dakika 38 saniye süren karşılaşma ile NRG ilk galibiyetine ulaştı. Team Liquid ise turnuvadaki ikinci maçından da boynu bükük ayrıldı.

Günün 2nci maçında dünün kazanan iki takımı karşı karşıya geldi. Kuzey Amerika temsilcisi Cloud9 ile Çin Halk Cumhuriyeti ekibi LNG Esports arasındaki mücadeleyi Çin temsilcisi kazandı. 32 dakika 13 saniye süren maçla Cloud9 turnuvadaki ilk mağlubiyetini tattı. LNG Esports ise turnuvaya 2’de 2 başlamış oldu.

Saat 10’da dünün kaybeden iki takımı daha karşı karşıya geldi. Aynı zamanda 2 Avrupa temsilcisi olan MAD Lions ile Team BDS’in mücadelesini MAD Lions kazandı. 31 dakika 51 saniye süren eşleşmede MAD Lions ilk galibiyetini tadarken, Team BDS boynu bükük ayrıldı.

Türkiye saati ile 11’deki karşılaşmada dün yenilen 2 ekip kozlarını paylaştı. Günün en kısa süren maçı olan (24 dakika 9 saniye) mücadelede Avrupa temsilcisi Fnatic, Vietnam ekibi GAM Esports’u dize getirdi. Fnatic bu galibiyetle umutlarını yeşertirken, GAM Esports’un üst tur şansı bir hayli azaldı.

Günün 5nci eşleşmesinde yeniden dünün kazananlarına dönüldü. 2 Güney Kore ekibi Gen.G Esports ile T1 arasındaki mücadelede kazanan taraf beklendiği üzere Gen.G Esports oldu. 29 dakika 41 saniye süren maçı kazanan Gen.G Esports turnuvada 2’de 2 yaptı. Geçtiğimiz yılın finalisti T1 ise turnuvadaki ilk mağlubiyetini almış oldu.

Günün 6nci eşleşmesi de yine dün galip gelen 2 takım arasındaydı. Avrupa’nın ünlü ekibi G2 Esports ile Çin temsilcisi Weibo Gaming karşı karşıya geldi. 38 dakika 24 saniye süren eşleşmeyi kazanan G2 Esports üst tura yükselmek adına büyük bir avantaj elde etti. Çin ekibi EBG ise turnuvadaki ilk mağlubiyetini tattı.

Günün sondan bir önceki mücadelesinde yine dünün kazananlarından olan 2 ekip karşı karşıya geldi. Aynı zamanda 2 Çin temsilcisi de olan JD Gaming ile Bilibili Gaming arasındaki karşılaşmayı kazanan taraf JD Gaming oldu. Günün aynı zamanda en kısa süren 2nci maçı olan bu mücadele 24 dakika 38 saniye sürdü. Bu galibiyetle JD Gaming turnuvada namağlup yoluna devam etti. Bir diğer Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisi Bilibili Gaming ise turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı.

Worlds 2023’ün 2nci gününün son karşılaşmasında dünün kaybedenlerinden olan KT Rolster ile Dplus eşleşti. Aynı zamanda 2 Güney Kore ekibi de olan takımların arasındaki mücadele 32 dakika 1 saniye sürdü. Karşılaşmadan galip ayrılan KT Rolster turnuvadaki şansını devam ettirirken, Dplus aldığı bu mağlubiyetle şansını bir hayli zora soktu.

LoL 2023 Worlds Puan Durumu

Turnuvada 2nci gün maçlarının ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde oldu: