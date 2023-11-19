Worlds 2023 tüm heyecanıyla, sevinçleriyle ve üzüntüleriyle tamamlandı. Bugün (19 Kasım Pazar) yapılan final mücadelesiyle Worlds 2023 Şampiyonu kim olacak soruları cevabını buldu; ev sahibi ülkenin takımı T1 mutlu sona ulaştı. 2011 yılından bu yana düzenlenen LoL Dünya Kupası organizasyonunun en başarılı takımı konumundaki T1, ev sahibi olduğu Worlds 2023 yılında bir kez daha mutlu sona ulaşarak organizasyonda 4üncü şampiyonluğunu kazandı. LoL Dünya Kupası Worlds 2023 Şampiyonu T1 bu şampiyonlukla son yıllardaki şanssızlığını da kırarak 2016’dan sonra ilk kez Worlds Şampiyonu unvanını elde etti.

LoL Dünya Kupası Worlds 2023 Şampiyonu T1 Oldu

Ön eleme etabı (play-in) 10 Ekim Salı günü start alan Worlds 2023’ün ana grup etabı (Swiss Stage) ise 19 Ekim’de yapılan maçlarla başlamıştı. Ön elemeden gelen 2 takımın da katılımıyla ana grup etabında 16 takım mücadele etti. Avrupa ve Kuzey Amerika takımlarının adeta tel – tel döküldüğü turnuvaya son yıllarda klasikleşen şekilde Uzak Doğu takımları damga vurdu.

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Turnuvada çeyrek finale kalan 8 takımın 7’si Güney Kore ve Çin takımları olurken, sadece Kuzey Amerika temsilcisi NRG bu ekipler arasına katılmayı başarabildi. NRG’nin de nefesi daha fazlasına yetmezken, çeyrek finale damga vuran Çin ekipleri son 4’ün 3’ünü ele geçirdi.

Yarı final etabına Çin takımları haricinde kalmayı başarabilen tek ekip olan T1, aradan sıyrılarak mutlu sona ulaşmasını bildi. Hiç şüphesiz bunda; Çin 4üncüsü Weibo Gaming’in büyük sürprize imza attığı maçlar sonunda pek çok dişli ekibi saf dışı bırakması da önemli bir rol oynadı. Finale favori çıkan T1 için Weibo Gaming’i geçmesi ise iyi bir konsantrasyonla zor olmadı: 3-0!

League of Legends Dünya Kupası Worlds 2023 Final Karşılaşması Weibo Gaming 0 – 3 T1!

League of Legends Dünya Kupası final mücadelesi bugün (19 Kasım Pazar) Türkiye saati ile 11 de start aldı. İlk maç 30 dakika 31 saniye ve 2nci maç da 29 dakika 57 saniye sürdü ve her 2 maça da ağırlığını koyan T1 seride 2-0 öne geçmesini bildi. Bo5 formatında yapılan final mücadelesinde 3 maç kazanan kupaya uzanacaktı.

Weibo Gaming, kendisi için ölüm kalım maçı olan serinin 3üncü maçına daha konsantre çıksa da güçlü rakibine diş geçiremedi. 25 dakika 47 saniye süren serinin son maçında T1 son derece konsantre haldeydi ve bu maçı da kazanarak Weibo Gaming’in daha önce yaptığı sürprizlere bir yenisini daha eklemesine fırsat vermedi: 3-0!

Finalin MVP’si Zeus Oldu!

T1 ile Weibo Gaming arasında yapılan ve 3-0’lık skorla T1 lehine sonuçlanan final mücadelesi sonrasında final serisinin en değerli oyuncusu Zeus seçildi. Zeus Choi Woo-je (Top) gösterdiği mükemmele yakın performansla takımının kupaya uzanmasında büyük pay sahibi oldu.

T1’in de Faker’ın da 4. Şampiyonluğu!

League of Legends tarihinin de LoL Dünya Kupası organizasyonlarının en başarılı oyuncularından biri konumunda bulunan Faker, bu şampiyonlukla birlikte kendisi için de önemli bir başarıya imza attı. Toplamda 4üncü Worlds şampiyonluğuna ulaşan usta isim (Lee Sang-hyeok) bu alanda kırılması zor bir rekorun da sahibi konumda.

İçeriğimizin girişinde de bahsettiğimiz üzere, T1 de kulüp olarak Worlds 2023’te 4üncü şampiyonluğuna uzanmasını bildi. Turnuvada şampiyonluğa uzanmayı başaran T1 445 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Finali kaybeden ve 2nci olan Weibo Gaming ise 333 bin 750 doların sahibi oldu.

İşte T1’in Şampiyon Kadrosu

T1’in birbirinden yetenekli isimlerden oluşan Worlds 2023 Şampiyonu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Zeus “Choi Woo-je” (Top)

“Choi Woo-je” (Top) Oner “Moon Hyeon-joon” (Jungle)

“Moon Hyeon-joon” (Jungle) Faker “Lee Sang-hyeok” (Mid)

“Lee Sang-hyeok” (Mid) Gumayusi “Lee Min-hyeong” (Bot)

“Lee Min-hyeong” (Bot) Keria “Ryu Min-seok” (Support)

Ev Sahibi Güney Kore Şampiyonluğu Kaptırmadı!

Bu yıl Güney Kore de düzenlenen League of Legends Dünya Kupası’nı ev sahibi takımın kazanması ülkede ayrıca büyük bir sevinç kaynağı oldu. Tarihi olarak Çin ile büyük bir rekabet halinde de olan Güney Kore’nin bu başarısı espor haricinde Güney Kore halkı adına farklı anlamlar da taşıyor.

Şampiyonluk serisi öncesinde yapılan seremoni de turnuvaya renk katan önemli anlar arasında yer aldı. Finale kalma başarısı gösteren her 2 ekip de sahnede boy göstererek gurur ve mutluluk dolu anlar yaşadılar.