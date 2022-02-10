Bugün sizlere LoL e-posta değiştirme nasıl yapılır açıklayacağız. Günümüzün en çok oynanan online oyunlarından birisi olan League of Legends oyununa girebilmek için e-posta ile kayıt olmanız gerekiyor. Oyuncular bir süreden sonra hesaplarında değişiklik yapmak istiyor. Bunlardan en çok yapılan ise e-posta değişikliği oluyor. Şimdi gelelim E-posta değişikliği nasıl yapılır?

LoL E-posta Değiştirme

League of Legends adresine giriş yapıyoruz.

yapıyoruz. Sağ üst Köşedeki Giriş butonuna tıklıyoruz.

butonuna tıklıyoruz. Kullanıcı Adı / Şifremizle giriş yapıyoruz.

yapıyoruz. Sağ üst köşeden Ayarlar/Hesabımı Yönete Tıklıyoruz.

Tıklıyoruz. Açılan Hesabımı yönet penceresinden “ E-posta Adresimi değiştir ” linkine tıklıyoruz.

” linkine tıklıyoruz. Gelen meniden yeni e-posta – tekrarını ve şifrenizi girip sonrasında çıkan talimatları okuyarak devam ediniz.

Gönder butonuna bastıktan sonra yeni girdiğiniz e-posta adresine bir doğrulama maili yollayacak aktif ettikten sonra mail adresiniz tamamen değişmiş olacaktır. LoL e-posta değiştirme işlemimizde böylece tamamlanmış olacaktır.

Hesabımın E-posta Adresine Erişimim Yok Nasıl Değiştirebilirim?

League of Legends oyununda e postanızı değiştirmek istediğiniz hesapta var olan e-posta adresinize giremiyorsanız şu yolları deneyebilirsiniz:

Öncelikle oyunun yaratıcısı Riot Games’in hesap yönetimi sayfasına giriş yapmalısınız.

yapmalısınız. Daha sonra bir destek isteğinizin olduğunu belirten panel açmalısınız.

açmalısınız. Destek paneli size hangi konuda yardım istediğinizi soracaktır. Orada isteğinizin ne ile ilgili olduğunu işaretlemelisiniz .

. Bu aşamadan sonrasında Riot Games destek ekibinin sizinle iletişime geçmesini beklemelisiniz.

Destek ekibi ile sağlıklı bir iletişim kurabilirseniz, size verdikleri önerilerle League of Legends oyunundaki hesabınızın e posta adresini değiştirmeniz mümkün olabilir. Ancak bilinmeli ki e posta adresine erişimi sağlanabilen bir hesap, e-posta adresine erişimi sağlanamayan hesaba göre bu sorunu daha kolay halledebilir. Yine de League of Legends oyununun yaratıcısı Riot Games’in destek ekibi gerekli şartları karşılamanız halinde size yardımcı olabilirler.

Ayrıca bkz: En İyi League of Legends Uygulamaları