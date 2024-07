Ana Sayfa » Oyun LoL Şampiyonluk Ligi Finali 3 Ağustos’ta İzmir’de Gerçekleşecek! Oyun LoL Şampiyonluk Ligi Finali 3 Ağustos’ta İzmir’de Gerçekleşecek! Emine Emre 1 Görüntüleme

Riot Games’in en başarılı yapımlarından biri olan League of Legends (LoL), oyun tutkunlarının en sevdiği, esporcuların en çok ilgi gösterdiği yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaz sezonu oyunları oynanan League of Legends esporunun Şampiyonluk Ligi yakında tamamlanıyor. LoL şampiyonluk ligi finali 3 Ağustos’ta İzmir’de gerçekleşecek oyunla sona erecek. İşte ayrıntılar…

League of Legends şampiyonluk ligi finali heyecanla beklenmekte. 3 Ağustos Cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilecek olan final oyunu ile LoL esporu yaz mevsimi için noktalanacak. League of Legends şampiyonluk ligi sezonu yılda iki sezon şeklinde gerçekleştirilmekte. LoL yaz mevsimi sezonu ve LoL kış mevsimi sezon. Bu final maçı ile yaz mevsimi sezonu tamamlanmış olacak.

LoL espor oyuncuları her sezonda lig oyunları ve mevsim finallerinde mücadele etmekte. Sezonlarda en başarılı olan üçer takım da EMEA Masters oyunlarında ülkemizi temsil etme şansına erişmekte. League of Legends şampiyonlar ligi Türkiye’nin en iyi LoL esporcularının yarıştığı bir müsabaka ve finali ise heyecanla bekleniyor.

LoL yaz mevsimi şampiyonluk ligi finali İzmir Gaziemir’de yer alan İzmir Fuarı’nda gerçekleşecek. TCL finali muhteşem bir LoL mücadelesinin yanı sıra farklı eğlencelere de ev sahipliği yapacak. 3 Ağustos Cumartesi günü geçekleşecek olan etkinliğin festival tadında geçmesi bekleniyor. Etkinlik dahilinde katılımcılar çeşitli eğlencelerin yanı sıra sürpriz hediyeler kazanma şansına da erişecek.

LoL Şampiyonluk Ligi Final Maçı Bileti Ne Kadar?

Fuar İzmir C Hol’de gerçekleştirilecek olan LoL Şampiyonluk Ligi Final maçı için kapı açılış saati 14:00 olarak belirtilmiş durumda. Heyecan verici final mücadelesi ise saat 18:00’da başlayacak. Peki LoL şampiyonlar ligi final maçı etkinliğine katılmak için bilet ücreti ne kadar?

League of Legends final maçı etkinliği bilet ücreti 450 TL olarak deklare edilmiştir. Bilet satışları ByNoGame üzerinden gerçekleştirilmektedir. Etkinlik kuralları gereğince 13 yaşından küçükler ancak refakatçileri ile birlikte katılım sağlayabilirler.

League of Legends Hakkında

League of Legends, Riot Games tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. İlk oyunu 2009 yılında yayınlanan oyun MOBA strateji oyunu türündedir. En sevilen aksiyon rol yapma oyunlarından biri olan League of Legends, şimdiye dek pek çok ödülün sahibi oluştur. LoL; The Game En İyi Sports Oyunu ödülü, Kesintisiz Oyun Dalında BAFTA Oyun Ödülü, En İyi Çevrimiçi Oyun Dalında Altın Joystick Ödülü ve En İyi Canlı Yayın Grafik Tasarımı Dalında Emmy Spor Ödülü’ne layık görülmüştür.