League of Legends tempolu, rekabete dayalı, strateji oyunlarının heyecanını rol yapma oyunlarının öğeleriyle bir araya getiren çevrim içi bir oyundur. Bu yazımızda oyunda kullanılan Skin Generator’ın ne olduğundan ve ne işe yaradığından bahsedeceğiz.

Ayrıca bkz: En İyi League of Legends Uygulamaları

Lol Skin Generator Nedir, Ne İşe Yarar?

League of Legends Görünüm Seçici rastgele bir görünüm oluşturucudur, League of Legends istemcisinde bulunmayan bir özellik olan rastgele bir görünüm seçmek için kullanabilirsiniz. Riot’un League of Legends API’sini kullanır, böylece her zaman en yeni görünümlerle güncel kalır ve geliştiriciden manuel girişe gerek kalmadan destekler.

Araç seçiminizi hatırlar, böylece bir sonraki ziyaretinizde tekrar arama yapmanıza gerek kalmadan doğrudan rastgele bir dış görünüm sağlar. Ayrıca “Rastgele şampiyon” düğmesi rastgele bir şampiyon seçer ve kaplamalarından birini gösterir, kaç kaplamaya sahip olduklarına bakılmaksızın tüm şampiyonlar bu düğmeye tıkladığınızda aynı seçilme şansına sahiptir.

Nasıl Alırım ?

Kendinize uygun bir skin seçmek ve elde etmek istiyorsanız farklı uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Gerekli uygulamayı indirip kurduğunuzda skininizi rahatça değiştirebileceksiniz.