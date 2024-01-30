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League of Legends espor organizasyonlarında ülkemizin en üst organizasyonu start aldı. LoL tutkunlarının uzun süredir bekledikleri League of Legends 2024 Kış Mevsimi ilk hafta maçları geride kaldı. 8 takımın yer aldığı ligde, takımlar ilk haftada 2’şer mücadeleye çıktılar. Bu mücadeleler sonucunda 2 ekip liderliği ve 2 ekip de son sırayı paylaştı. Cepkolik okurları ile birlikte LoL Türkiye 2024 Kış Mevsimi ilk hafta panoramasına göz atalım.

LoL Türkiye 2024 Kış Mevsimi İlk Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Geçtiğimiz hafta, sekiz ekibin mücadele ettiği League of Legends 2024 Kış Mevsimi başladı. Bu yıl pek çok takımın çekildiği ve yeni takımların katıldığı lig, geçtiğimiz seneye göre önemli ölçüde değişikliğe uğradı. Güncel olarak ligde mücadele eden takımlar şu şekilde:

TCL 2024 Kış Mevsimi Takımları

Dark Passage

Papara SuperMassive

Beşiktaş Esports

Boostgate Esports

FUT Esports

NASR eSports

Galakticos

Misa Esports

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Ligin ilk haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar aşağıdaki gibi oldu:

25 Ocak Perşembe

FUT 1 – 0 NASR eSports

Dark Passage 1 – 0 Beşiktaş Esports

Misa Esports 0 – 1 Papara SuperMassive

Boostgate Esports 1 – 0 Galakticos

26 Ocak Cuma

Galakticos 0 – 1 Papara SuperMassive

Dark Passage 1 – 0 FUT Esports

Misa Esports 0 – 1 NASR eSports

Boostgate Esports 0 – 1 Beşiktaş Esports

Alınan sonuçların akabinde ligin ilk haftası itibariyle oluşan puan durumu da şu şekilde oldu:

1. Dark Passage 2-0 1. Papara SuperMassive 2-0 3. Beşiktaş Esports 1-1 3. Boostgate Esports 1-1 3. FUT Esports 1-1 3. NASR eSports 1-1 7. Galakticos 0-2 7. Misa Esports 0-2

League of Legends 2024 TCL 2. Hafta Fikstürü

TCL 2024 Kış Mevsimi bu hafta yapılacak maçlar ile devam edecek. Ligin 2nci haftasında yine 8 takım toplamda 8 maça çıkacak. TCL 2024 Kış Mevsimi 2nci hafta fikstürü şu şekilde:

1 Şubat 2024 Perşembe Günü Maçları:

Dark Passage – NASR eSports

Beşiktaş Esports – Papara SuperMassive

Boostgate Esports – FUT Esports

Misa Esports – Galakticos

2 Şubat 2024 Cuma Günü Maçları: