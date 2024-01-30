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LoL Türkiye 2024 Kış Mevsimi İlk Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Emine Emre Emine Emre
30 Ocak 2024
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LoL Türkiye 2024 Kış Mevsimi İlk Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

League of Legends espor organizasyonlarında ülkemizin en üst organizasyonu start aldı. LoL tutkunlarının uzun süredir bekledikleri League of Legends 2024 Kış Mevsimi ilk hafta maçları geride kaldı. 8 takımın yer aldığı ligde, takımlar ilk haftada 2’şer mücadeleye çıktılar. Bu mücadeleler sonucunda 2 ekip liderliği ve 2 ekip de son sırayı paylaştı. Cepkolik okurları ile birlikte LoL Türkiye 2024 Kış Mevsimi ilk hafta panoramasına göz atalım.

LoL Türkiye 2024 Kış Mevsimi İlk Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Geçtiğimiz hafta, sekiz ekibin mücadele ettiği League of Legends 2024 Kış Mevsimi başladı. Bu yıl pek çok takımın çekildiği ve yeni takımların katıldığı lig, geçtiğimiz seneye göre önemli ölçüde değişikliğe uğradı. Güncel olarak ligde mücadele eden takımlar şu şekilde:

TCL 2024 Kış Mevsimi Takımları

  • Dark Passage
  • Papara SuperMassive
  • Beşiktaş Esports
  • Boostgate Esports
  • FUT Esports
  • NASR eSports
  • Galakticos
  • Misa Esports

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Ligin ilk haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar aşağıdaki gibi oldu:

25 Ocak Perşembe

  • FUT 1 – 0 NASR eSports
  • Dark Passage 1 – 0 Beşiktaş Esports
  • Misa Esports 0 – 1 Papara SuperMassive
  • Boostgate Esports 1 – 0 Galakticos

26 Ocak Cuma

  • Galakticos 0 – 1 Papara SuperMassive
  • Dark Passage 1 – 0 FUT Esports
  • Misa Esports 0 – 1 NASR eSports
  • Boostgate Esports 0 – 1 Beşiktaş Esports

Alınan sonuçların akabinde ligin ilk haftası itibariyle oluşan puan durumu da şu şekilde oldu:

1.Dark Passage2-0
1.Papara SuperMassive2-0
3.Beşiktaş Esports1-1
3.Boostgate Esports1-1
3.FUT Esports1-1
3.NASR eSports1-1
7.Galakticos0-2
7.Misa Esports0-2

League of Legends 2024 TCL 2. Hafta Fikstürü

TCL 2024 Kış Mevsimi bu hafta yapılacak maçlar ile devam edecek. Ligin 2nci haftasında yine 8 takım toplamda 8 maça çıkacak. TCL 2024 Kış Mevsimi 2nci hafta fikstürü şu şekilde:

1 Şubat 2024 Perşembe Günü Maçları:

  • Dark Passage – NASR eSports
  • Beşiktaş Esports – Papara SuperMassive
  • Boostgate Esports – FUT Esports
  • Misa Esports – Galakticos

2 Şubat 2024 Cuma Günü Maçları:

  • Dark Passage – Boostgate Esports
  • FUT Esports – Papara SuperMassive
  • Misa Esports – Beşiktaş Esports
  • Galakticos – NASR eSports
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