LoL Türkiye Kış Mevsimi 2024 3. Hafta Fikstürü ve Puan Durumu

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League of Legends da Türkiye’nin en üst ligi konumunda bulunan TCL 2024 start alalı 2 hafta oldu. İlk iki haftası geride kalan ligde, kıran kırana mücadele devam ediyor. LoL Türkiye Kış Mevsimi 2024 de 3.hafta yarın (8 Şubat Perşembe) itibariyle başlayacak. 9 Şubat Cuma günü yapılacak maçlarla da yeni hafta son bulacak. Bu hafta ligde gerçekleştirilecek mücadelelere ve güncel puan durumuna Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

LoL Türkiye Kış Mevsimi 2024 3. Hafta Fikstürü

İlk 2 haftası sonunda takımların çıktığı 4’er maçta ligde namağlup ekip kalmaması, TCL’nin rekabet seviyesinin yüksekliğini de net şekilde ortaya koyuyor. Ligde henüz galibiyet alamayan da sadece 1 ekip bulunuyor. Büyük mücadeleye sahne olan maçlara bu hafta şu fikstürle devam edilecek:

8 Şubat 2024 Perşembe

Galakticos – Beşiktaş Esports

Boostgate Esports – NASR eSports

Dark Passage – SuperMassive

Misa Esports – FUT Esports

9 Şubat 2024 Cuma

Dark Passage – Misa Esports

Beşiktaş Esports – NASR eSports

Galakticos – FUT Esports

Boostgate Esports – SuperMassive

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TCL 2024 Puan Durumu

Ligin ilk 2 haftası sonrasında LoL Türkiye Kış Mevsimi’nde oluşan puan durumu şu şekilde:

1. Beşiktaş Esports 3-1 1. Boostgate Esports 3-1 1. Dark Passage 3-1 4. FUT Esports 2-2 4. NASR eSports 2-2 4. Papara SuperMassive 2-2 7. Misa Esports 1-3 8. Galakticos 0-4

Galakticos İlk Galibiyetini Alabilecek Mi?

TCL 2024’ün ilk 2 haftasında çıktığı 4 maçın tamamından boynu bükük ayrılan Galakticos, yeni haftada galibiyetle tanışmak istiyor. Ancak Galakticos’un bu haftaki 2 rakibi de birbirinden zorlu. Zira, hali hazırda ligde lider konumda bulunan Beşiktaş Esports ile yarın karşılaşacak Galakticos’un 2nci maçı da LoL’e büyük yatırımlar yapan FUT Esports olacak.

LoL Türkiye Kış Mevsimi 2024 3. Haftasında Birbirinden Çekişmeli Maçlar Bizi Bekliyor!

Güçlü kadrolarla sezona başlayan TCL takımları, Kış Mevsimi’nde rekabet düzeyi yüksek maçlara çıkıyorlar. Bu yıl, pek çok yeni takımın katılımı ve geçtiğimiz yıllarda ligin gediklisi konumunda olan Galatasaray Espor ve Fenerbahçe Espor gibi takımların ligden çekilmesi ile farklı bir havaya bürünen ligde kimin şampiyon olacağı merak konusu. Ligin 3üncü haftasında da kıran kırana mücadeleler League of Legends tutkunlarını bekliyor.