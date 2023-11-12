LoL Worlds 2023 Finali T1 ve Weibo Gaming Arasında Olacak

League of Legends 2023 Dünya Şampiyonası’nda yarı final etabı bugün yapılan 2nci seri ile sona erdi. Dün (11 Kasım Cumartesi); 2 Çin takımının karşı karşıya geldiği mücadelede Bilibili Gaming’i mağlup eden Weibo Gaming finale çıkmayı başarmıştı. Bugün (12 Kasım Pazar) yapılan diğer yarı final serisinde ise Güney Kore ekibi T1 ile Çin takımı JD Gaming karşı karşıya geldi, kazanan ve finale yükselen T1 oldu! Worlds 2023 finali T1 ile Weibo Gaming arasında haftaya yapılacak.

Güney Kore Temsilcisi T1, Çin Ekibi JDG’yi Eledi

Güney Kore’nin ev sahipliği yaptığı League of Legends 2023 Dünya Şampiyonası’nda ikinci ve son yarı final serisi de tamamlandı. Ev sahibinin güçlü ekibi T1, son 4’teki en güçlü Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisi JD Gaming’i saf dışı bıraktı. Bo5 formatındaki seriden 3-1 galip ayrılan T1’de seriye ünlü oyuncular Keria ve Fakerdamga vurdu.

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Türkiye saati ile 11 de start alan seride 24 dakika 51 saniye süren ilk maçı T1 alarak öne geçmeyi başardı. Yarı final serisinin 2nci maçı ise çok daha çekişmeli geçti. 37 dakika 59 saniye süren ve serinin en uzun maçı olan karşılaşmayı Çin takımı JDG alarak seriye denge getirdi: 1-1!

Serinin 3üncü karşılaşması bir kez daha T1 üstünlüğünde geçti ve 30 dakika 43 saniye süren maçı alan Güney Kore temsilcisi eşleşmede bir kez daha öne geçti. 4üncü maça ölüm kalım mücadelesi için çıkan JDG, ev sahibine direnmeye çalışsa da diş geçiremedi. 31 dakika 25 saniye süren serinin 4üncü maçını da kazanan T1, eşleşmeyi neticelendirdi: 3-1! Serinin en değerli oyuncusu (MVP), T1’den destek (support) Ryu “Keria” Min-seok seçildi.

Bu skorla JDG’nin Worlds 2023 Şampiyonluğu hayalleri suya düşerken, T1 ise ev sahipliği yaptığı turnuvada finale kalmanın mutluluğunu yaşadı. Son 4’e Çin takımları haricinde son ekip olarak kalmayı başaran T1’in buradan “sağ çıkması” ise ayrı bir başarı öyküsü olarak LoL Worlds tarihinde yerini aldı.

LoL Worlds 2023 Finali T1 ve Weibo Gaming Arasında Olacak

League of Legends 2023 Dünya Şampiyonası’nda yarı final etaplarının tamamlanması ile finalin de adı belli olmuş oldu. 19 Kasım Pazar günü, Güney Kore takımı T1 ile Çin Halk Cumhuriyeti Weibo Gaming arasındaki mücadele, Worlds 2023’ün şampiyonunu tayin edecek.

Şampiyon ekip, kupanın yanı sıra 445 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak. Turnuvayı 2nci bitiren takım ise 333 bin 750 dolarlık ödül almaya hak kazanacak. Turnuvadan 3üncü ve 4üncü olarak ayrılan Çin ekipleri Bilibili Gaming ile JD Gaming’in kazançları ise 178’er bin dolar oldu.