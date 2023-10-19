LoL Worlds 2023 Grup Maçları İlk Gün Sonuçları ve 2. Gün Fikstürü

10 Ekim itibariyle ön eleme (play-in) etabı ile start alan World Championship 2023’te ana gruba Team BDS ve GAM Esports kalmayı başarmıştı. Ön eleme etabından sonra turnuvaya verilen 2 gün ara nihayet bitti. Bugün (19 Ekim Perşembe) itibariyle başlayan turnuvanın ana grup etabında 16 ekip 8 maçta karşı karşıya geldi. Genel olarak büyük sürprizlerin yaşanmadığı LoL Worlds 2023 grup maçları ilk gün sonuçlarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

LoL Worlds 2023 Grup Maçları İlk Gün Sonuçları

Türkiye saati ile sabah 8 de start alan ana grupların ilk gün maçları birer saat arayla yapıldı. Bo1 formatındaki ilk maçların sonuncusu saat 15 de başladı ve turnuvada ilk gün sona erdi. İşte League of Legends Dünya Kupası 2023’ün ilk gününde alınan sonuçlar:

T1 1 – 0 Team Liquid

Cloud9 1 – 0 MAD Lions

Gen.G Esports 1 – 0 GAM Esports

JD Gaming 1 – 0 Team BDS

G2 Esports 1 – 0 DK

NRG 0 – 1 Weibo Gaming

Fnatic 0 – 1 LNG Esports

Bilibili Gaming 1 – 0 KT Rolster

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LoL Dünya Kupası 1.Gün Maç Özetleri

Turnuvada geride kalan ilk günün maç özetleri şu şekildeydi:

Günün ilk maçında turnuvanın gediklilerinden Güney Kore temsilcisi T1, ağır favori çıktığı karşılaşmada Team Liquid karşısında 36 dakika 28 saniye süren maçı kazandı.

Günün 30 dakika 59 saniye süren ikinci maçında Kuzey Amerika temsilcisi Cloud9, Avrupa temsilcisi MAD Lions’u dize getirmesini bildi. Kafa kafaya geçmesi beklenen karşılaşmada C9 nispeten rahat bir galibiyet aldı.

İlk gün maçlarının 3üncüsü Güney Kore ekibi Gen.G ile ön elemeden turnuvaya gelmeyi başaran Vietnam temsilcisi GAM Esports arasındaydı. Günün en kısa mücadelesi olan 22 dakika 35 saniye süren maçta kolay kazanan Gen.G, turnuvaya galibiyetle “merhaba” dedi. Güney Kore temsilcisi beklendiği üzere rakibini ezdi geçti.

Çin Halk Cumhuriyeti ekibi JD Gaming ile turnuvaya ön elemeden katılma başarısı gösteren Avrupa ekibi Team BDS günün dördüncü mücadelesinde kozlarını paylaştı. Ağır favori çıktığı maçta rakibini sürklase eden JDG, 27 dakika 4 saniye süren karşılaşmayı kazanmasını bildi.

Günün 5inci maçında Avrupa temsilcisi G2 Esports ile Güney Kore ekibi Dplus karşı karşıya geldi. 42 dakika 12 saniye süren eşleşme kıran kırana geçti. Zorlu mücadeleyi kazanan G2 turnuvaya galibiyetle başladı.

LoL 2023 Dünya Şampiyonası ilk gün altıncı maçında Kuzey Amerika temsilcisi NRG ile Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Weibo Gaming karşılaştı. Çin ekibi büyük favori olarak çıktığı maçta hata yapmadı. 29 dakika 11 saniye süren mücadeleyi WBG kazandı.

Günün 7nci eşleşmesinde Avrupa temsilcisi Fnatic ile Çin Halk Cumhuriyeti ekibi LNG Esports karşı karşıya geldi. 2 ekip arasındaki maç da bir önceki mücadele gibi 29 dakika 11 saniye sürdü ve gülen taraf yine Çin temsilcisi oldu.

İlk günün son maçı aynı zamanda en uzun süren mücadele olarak da kayıtlara geçti. 45 dakika 16 saniye süren karşılaşmada Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Bilibili Gaming ile Güney Kore ekibi KT Rolster mücadele etti. Maç öncesinde de kafa kafaya geçmesi beklenen eşleşmede gülen taraf Çin ekibi Bilibili Gaming oldu.

2023 LoL Dünya Kupası 2.Gün Maç Fikstürü

League of Legends 2023 Dünya Kupasında ilk gün alınan sonuçların ardından yarının eşleşmeleri de belli oldu. Kaybeden ekipler ve kazanan takımlar olarak eşleşerek karşı karşıya gelinecek eşleşmeler şu şekilde olacak (20 Ekim 2023 Cuma):

Kazanan Takımlar Eşleşmeleri

Cloud9 – LNG Esports

Gen.G Esports – T1

G2 Esports – Weibo Gaming

JD Gaming – Bilibili Gaming

Kaybeden Takımlar Eşleşmeleri

NRG – Team Liquid

MAD Lions – Team BDS

Fnatic – GAM Esports

KT Rolster – Dplus

LoL 2023 Worlds Puan Durumu

İlk gün yapılan 8 maçın ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde oldu: