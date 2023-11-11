İki Çin takımının karşı karşıya geldiği LoL 2023 yarı final serisinde kazanan taraf WBG oldu. Kıran kırana geçen eşleşmede, rakibi Bilibili Gaming’i saf dışı bırakmayı başaran Weibo Gaming, adını turnuva finaline yazdırdı. Seriye favori olarak çıkan Bilibili Gaming ise, aynı ülkenin takımı olan rakibine yenilerek LoL Worlds 2023 Şampiyonluğu hayallerine veda etti. LoL Worlds 2023 ilk finalisti Weibo Gaming!in rakibi yarın T1 ile JDG arasında yapılacak maçla belli olacak.

LoL Worlds 2023 İlk Finalisti Weibo Gaming

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2 temsilcisini karşı karşıya getiren League of Legends 2023 Dünya Şampiyonası yarı final eşleşmesi bugün (11 Kasım Cumartesi), Türkiye saati ile 11 de start aldı. Büyük çekişmeye sahne olan ve Bo5 formatında oynanan serinin kazananı 3-2’lik skorla WBG oldu. LoL Worlds 2023’ün ilk yarı final serisine daha yakından bakmak gerekirse:

Eşleşmenin ilk mücadelesi 29 dakika 22 saniye sürdü ve Weibo Gaming bu maçı kazanarak seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı daha çekişmeliydi ve 35 dakika 5 saniye sürdü. Bu maçı almayı başaran Bilibili Gaming seriye denge getirdi: 1-1! Serinin 3üncü karşılaşmasına iyi başlayan taraf yine WBG oldu ve 28 dakika 9 saniye süren maçı kazanarak tekrar öne geçmesini bildi.

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Serinin 4üncü maçına ölüm kalım mücadelesi olarak çıkan Bilibili Gaming, 28 dakika 33 saniye süren maçta rakibinin bileğini bükerek bir kez daha skoru dengeledi: 2-2! İlk yarı final ayağının son maçı, aynı zamanda serinin de en uzun süren karşılaşması oldu. 35 dakika 10 saniye süren maçta rakibinin bileğini büken Weibo Gaming seriden 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi.

Bu sonuçla finale adını yazdıran Weibo Gaming, finalde 19 Kasım Pazar günü karşılaşacağı rakibini beklemeye başladı. Weibo Gaming’in finaldeki rakibi ise yarın yapılacak 2nci yarı final eşleşmesi ile netleşecek.

LoL Worlds 2023 Son Finalisti Yarın Belli Olacak!

Yarın (12 Kasım Pazar), Türkiye saati ile 11 de başlayacak diğer yarı final eşleşmesinde Çin Halk Cumhuriyeti ekibi JD Gaming ile Güney Kore ekibi T1 karşı karşıya gelecek. Yine Bo5 formatında yapılacak seride kazanan taraf LoL Worlds 2023’te finale çıkarak Weibo Gaming’in rakibi olma hakkı elde edecek.