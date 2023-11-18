LoL Worlds 2023 Şampiyonu Yarın Belli Oluyor

Ön eleme (play in) etabı ile başlayan LoL Dünya Kupası, takribi 1,5 ayın sonunda tamamlanmak üzere. Yarı final maçları geçtiğimiz hafta yapılan turnuvanın finali 19 Kasım Pazar günü (yarın) yapılacak. Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Weibo Gaming ile ev sahibi Güney Kore’nin güçlü takımı T1’i karşı karşıya getirecek final karşılaşmasında kazanan LoL Worlds 2023 Şampiyonu olarak hem kupaya hem prestije hem de yüksek para ödülüne sahip olacak.

LoL Worlds 2023 Şampiyonu Kim Olacak?

Türkiye saati ile 11 de başlayacak final mücadelesi B05 formatında yapılacak. Finalde 3 maçı kazanan takım şampiyonluğunu ilan edecek. Bilindiği üzere yarı finaldeki 4 ekibin 3’ü Çinli idi. Yalnızca 1 takım ev sahibi Güney Kore temsilcisi T1 bu aşamaya kadar gelebilmişti. Bununla birlikte T1, LoL Worlds organizasyonlarının en başarılı ekibi olarak bu finale de favori çıkacak.

En güncel LoL ve espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Turnuvada şampiyonluğa uzanmayı başaracak ekip 445 bin dolarlık para ödülünün sahibi olacak. Finali kaybeden ve 2nci olan takımın kazanacağı para ödülü ise333 bin 750 dolar olarak belirlenmiş durumda. Takımların Worlds 2023’teki final yolculuklarına da göz atmak gerekirse…

Weibo Gaming’in LoL Worlds 2023 Yolculuğu

Worlds 2023 boyunca kendisinden daha güçlü ekipleri elemeyi başararak finale kadar gelen Weibo Gaming, büyük bir sürprize imza attı. Çin’de LoL ligini 4üncü olarak tamamlamasına rağmen, yarı finalde kendisinden daha güçlü bir diğer Çin takımı Bilibili Gaming’i eleyen takım, çeyrek finalde de Kuzey Amerika takımı NRG’yi saf dışı bırakmıştı.

LoL Worlds 2023’ün ana grup aşamasını (Swiss Stage) 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyetle 8inci konumda tamamlamasına rağmen play offlar da son derece iyi bir performans sergileyen Çin temsilcisi; gösterdiği başarı ile League of Legends espor camiasında gündem oluşturmayı başardı. Bununla birlikte WBG’nin finalde de bir sürprize imza atmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.

T1’in LoL Worlds 2023 Yolculuğu

Güney Kore’nin en güçlü LoL takımlarından biri konumunda bulunan T1, bu yıl ülkesinin ev sahipliği yaptığı turnuvada da finale gelmeyi başardı. Worlds 2023’ün ana grup etabında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubu 5inci tamamlamayı başaran T1, play offlarda ise adeta vites yükseltti.

Turnuvanın play off etabında adeta Çin takımlarının hakimiyetini yıkan T1, çeyrek finalde LNG Esports ve yarı finalde de JD Gaming karşısında büyük başarıya imza attı. 2 Çin takımını da evine göndererek finale kalan T1’in bu başarısı, ülkesinin ev sahipliğinde yapılan Worlds 2023’te Güney Kore için de gurur kaynağı oldu.