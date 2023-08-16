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Lords of the Fallen 13 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınladı!

Lords of the Fallen 13 Ekim 2023’te PC, PS5 & Xbox Series XS platformlarında oyuncular ile buluşacak.

Mustafa

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Lords of the Fallen

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Günümüzün en popüler aksiyon oyunları arasında yerini alacak olan Lords of the Fallen piyasaya çıkmadan önce oldukça beğenilen oyunlar arasında yerini şimdiden aldı. Bugünkü yazımızda sizlere Lords of the Fallen’in yayınladığı 13 dakikalık oynanış videosuna göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusuna gelecek olursak; The Lords of the Fallen’da insanlık için yeni bir yıkım çağını başlatan diktatör olan Adyr’in hükümranlığını sona erdirmek için savaşacağız bu serüvende canlı ve ölülerin dünyalarından da geçip burada bize karşı olan düşmanlarla mücadele edeceğiz.

Oynanış videosuna göz attığımız zaman oldukça kaliteli ve yüksek grafiklere sahip bir oyun olarak tasarlandığını görüyoruz özellikle yaratık ve canavarla mücadele ederken dövüş animasyonları bir hayli tatmin edici.

Son olarak Lords of the Fallen 13 Ekim 2023’te PC, PS5 & Xbox Series XS platformlarında oyuncular ile buluşacak.

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Mustafa
Mustafa
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