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Lords of the Fallen Sistem Gereksinimleri!

Oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket oyunun 13 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürüleceğini ifade etti. Epic Games Store ve Steam üzerinden ön siparişe ile oyunu 799 TL gibi bir fiyata satın alabilirsiniz.

Mustafa

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Lords of the Fallen Sistem Gereksinimleri

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Günümüzde birden fazla oyun çıkmakta bu oyunlar arasında yerini alan Lords of the Fallen çıkmadan önce oldukça merak edilen oyunlar arasında yerini almakta. Bugünkü yazımızda sizlere Lords of the Fallen sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak oyunun konusuna gelecek olursak; The Lords of the Fallen’da insanlık için yeni bir yıkım çağını başlatan diktatör olan Adyr’in saltanatını yıkmak için faniler ile ölülerin diyarlarında seyahat edebilen, efsanelere konu olmuş Dark Crusader’lardan karakterini yönetiyor olacaksınız.

Lords of the Fallen Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
  • İşlemci: Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: 6GB VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 45 GB depolama alanı

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
  • İşlemci: Intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: 8GB VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket oyunun 13 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürüleceğini ifade etti. Epic Games Store ve Steam üzerinden ön sipariş ile oyunu 799 TL gibi bir fiyata satın alabilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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