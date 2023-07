Lords Of The Fallen Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun çıkmakta bu oyunlar arasında yerini alan Lords of the Fallen çıkmadan önce oldukça merak edilen oyunlar arasında yerini almakta. Bugünkü yazımızda sizlere Lords of the Fallen oynanış videosuna göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusuna gelecek olursak; The Lords of the Fallen’da insanlık için yeni bir yıkım çağını başlatan diktatör olan Adyr’in saltanatını yıkmak için faniler ile ölülerin diyarlarında seyahat edebilen, efsanelere konu olmuş Dark Crusader’lardan karakterini yönetiyor olacaksınız.

Oynanış bakımından oldukça keyif verecek olan oyun hem grafik konusunda hem de dövüş mekanikleri konusunda oldukça oyuncuları tatmin edecek bir seviyeye sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanında oyunda sadece silahlar ile mücadele etmeyeceğiz büyü güçlerimizin de olacağı bu oyunda bizleri birden fazla macera beklemekte.

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket Lords Of The Fallen’in 13 Ekim 2023’te PC, PS5 & Xbox Series XS platformlarında çıkarak oyuncular ile buluşacak.