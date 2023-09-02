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Lost Fragment Fragmanı Yayınlandı!

Yeni oyun geliştiricilerinden biri olan Unreal Engine 5 geliştiriciliğinde yapılan oyun korku ve gerilim odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.

Mustafa

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Lost Fragment

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Günümüzde artık her türden oyun çıkmakta bu oyunlar arasında korku ve gerilim oyunlarının popülerliği oldukça artmaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere Lost Fragment oyununun fragmanına göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusunu sizlere kısaca açıklayalım; Yeni oyun geliştiricilerinden biri olan Unreal Engine 5 geliştiriciliğinde yapılan oyun korku ve gerilim odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.

Japon kültüründen esinlenen oyun birinci şahıs modunda silahlı bir şekilde oyunu oynayacaksınız. Kamera açısı bakımında oldukça kaliteli bir oyun yapan şirket gerçekçiliği oldukça üst seviyede tuttuğunu görüyoruz.

Çıkış tarihi hakkında açıklama yapmayan şirket çıkacak oyun için sadece şu anlık PC platformu için çalışma yaptıklarını belirtti.

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Mustafa
Mustafa
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